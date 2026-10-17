सेंट्रल दिल्ली में दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर 19 महिलाएं बचाई गईं; 10 गिरफ्तार
सेंट्रल दिल्ली में पुलिस ने दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 19 ...और पढ़ें
HighLights
सेंट्रल दिल्ली में दो स्पा सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी।
अवैध गतिविधियों से कुल 19 महिलाओं को बचाया गया।
स्पा मालिक सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कथित अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में सेंट्रल दिल्ली के दो स्पा सेंटर्स पर छापेमारी में 19 महिलाओं को बचाया गया और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। ये छापे नबी करीम और पहाड़गंज पुलिस की टीमों ने डीबीजी रोड पर अलग-अलग संचालित किए।
पहले अभियान में पुलिस ने एक डिकॉय ग्राहक भेजकर कथित सेक्स रैकेट की जानकारी की पुष्टि की। इसके बाद 14 महिलाओं को बचाया गया और स्पा मालिक, मैनेजर सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह छापा 16 अक्टूबर को सूचना के आधार पर चलाया गया। मामले में नबी करीम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।
दूसरे अभियान में पहाड़गंज पुलिस ने शनिवार को एक स्पा पर छापा मारा। इसमें पांच महिलाओं को बचाया गया और कथित संचालक शकील अहमद (46) को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है।