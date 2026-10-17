सेंट्रल दिल्ली में दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर 19 महिलाएं बचाई गईं; 10 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कथित अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में सेंट्रल दिल्ली के दो स्पा सेंटर्स पर छापेमारी में 19 महिलाओं को बचाया गया और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। ये छापे नबी करीम और पहाड़गंज पुलिस की टीमों ने डीबीजी रोड पर अलग-अलग संचालित किए।

पहले अभियान में पुलिस ने एक डिकॉय ग्राहक भेजकर कथित सेक्स रैकेट की जानकारी की पुष्टि की। इसके बाद 14 महिलाओं को बचाया गया और स्पा मालिक, मैनेजर सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह छापा 16 अक्टूबर को सूचना के आधार पर चलाया गया। मामले में नबी करीम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।