कचरे से कमाई तक का सफर... अब कम्पोस्ट बेचकर पैसे कमा रही 'दिल्ली राजधानी अपार्टमेंट'; क्या है प्रोसेस?
दिल्ली के IP एक्सटेंशन में स्थित दिल्ली राजधानी अपार्टमेंट ने कचरा प्रबंधन में अनूठी मिसाल पेश की है। सोसाइटी गीला, सूखा, मेडिकल और ई-वेस्ट को अलग करती है। मनोज कुमार शर्मा और दिनेश जैन की पहल से सोसाइटी को जीरो-वेस्ट घोषित किया गया। नगर निगम ने सोलर पावर प्लांट भी लगाया। खाद बनाकर उसे बेचा जाता है और सिंगल-यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए बर्तन बैंक बनाया गया है।
जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। तीन साल पहले, IP एक्सटेंशन में दिल्ली राजधानी अपार्टमेंट यमुनापार इलाके की पहली सोसाइटी बनी, जिसने न सिर्फ गीला और सूखा कचरा, बल्कि मेडिकल और ई-वेस्ट को भी सोर्स पर ही अलग करना शुरू किया। इस पहल के आर्किटेक्ट, सोसाइटी के रहने वाले मनोज कुमार शर्मा और दिनेश जैन को 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहचान दी और सम्मानित किया, और सोसाइटी को जीरो-वेस्ट घोषित किया गया। उनके इस सराहनीय काम की वजह से, नगर निगम ने सोसाइटी में 7.5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट फ्री में लगाया।
मनोज कुमार शर्मा पेशे से इंजीनियर हैं, और दिनेश जैन CA हैं। उन्होंने बताया कि गाजीपुर में कचरे के पहाड़ से आने वाली बदबू उनके घरों तक आती थी। उस समय, नगर निगम भी सोर्स पर ही कचरा अलग करने को बढ़ावा दे रहा था। तभी सोसाइटी में यह पहल शुरू करने और कचरे को खाद में बदलने का आइडिया आया।
प्लान के तहत, दिल्ली राजधानी अपार्टमेंट सोसाइटी के हर फ्लैट में हरे और नीले रंग के बिन बांटे गए। हर फ्लैट मालिक ने सहयोग किया। शुरुआत में कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन उन्हें दूर कर लिया गया। सबसे पहले, उन्होंने कबाड़ इकट्ठा किया और देसी तरीकों से कम्पोस्ट के ड्रम तैयार किए। फिर, उन्होंने IPCA से एरोबिन लिए और गीले कचरे से कम्पोस्ट बनाने का प्रोसेस शुरू किया। सूखा कचरा रीसाइक्लिंग के लिए दिया जाता है।
रोज निकलने वाले 70 से 100 किलोग्राम गीले कचरे को 60 दिनों तक एरोबिन में स्टोर करके कम्पोस्ट बनाया जाता है। फिर कम्पोस्ट को पैक करके 50 रुपये प्रति पैकेट बेचा जाता है। लिक्विड कम्पोस्ट भी बेचा जाता है। सोसायटी ने सैनिटरी पैड के डिस्पोजल के लिए एक इंसिनरेटर भी लगाया है।
सोसायटी में होने वाले इवेंट्स में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो, यह पक्का करने के लिए उन्होंने एक बर्तन बैंक बनाया है। सोसायटी में होने वाले किसी भी इवेंट में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन बैग्स का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा, गेट पर 200 बैग रखे गए हैं ताकि शॉपिंग करने वाले लोग फ्लैट्स या पॉलीथीन बैग्स में सामान न लाएं। गाय की रोटी के लिए एक अलग ड्रम भी रखा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।