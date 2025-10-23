Delhi Fire: गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद
दिल्ली के गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग को सुबह सूचना मिली और 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग बुझाने का प्रयास जारी है। अग्निशमन अधिकारी यशवंत सिन्हा ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। दिल्ली के गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। अग्निशमन अधिकारी यशवंत सिन्हा ने कहा कि सुबह 1.05 बजे एक कॉल प्राप्त हुई। रानी गार्डन, गीता कॉलोनी की झुग्गियों में आग लगने की सूचना मिली।
आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहां 15-20 झुग्गियां हैं और आग एक कबाड़ के गोदाम में लगी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
(सामाचार एजेंसी ANI की इनपुट के साथ)
#WATCH | Delhi: Fire breaks out in the slums of Rani Garden area in Geeta Colony. pic.twitter.com/IWmUihpZXX— ANI (@ANI) October 22, 2025
#WATCH | Delhi: Fire officer Yashwant Sinha says, "A call was received at 1.05 AM. Information was received about a fire breaking out in the slums of Rani Garden, Geeta Colony. Efforts are underway to control the fire. 8 fire trucks are present at the scene. There is no… https://t.co/NzJVnEDApc pic.twitter.com/trHldzv6yG— ANI (@ANI) October 22, 2025
