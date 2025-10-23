Delhi Fire: गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद

दिल्ली के गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग को सुबह सूचना मिली और 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग बुझाने का प्रयास जारी है। अग्निशमन अधिकारी यशवंत सिन्हा ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है।

