दिल्ली के दुकान में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे बरामद, दुकानदार गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वेस्ट ज्योति नगर में एक किराने की दुकान पर छापा मारकर 122 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए। दुकानदार, विवेक, को गिरफ्तार किया गया। उसने पूछताछ में बताया कि त्योहारों के मौसम में मुनाफा कमाने के लिए दूसरे राज्य से पटाखे लाकर बेच रहा था। पुलिस ने अवैध भंडारण और बिक्री की सूचना पर कार्रवाई की।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने वेस्ट ज्योति नगर में एक दुकानदार को उसकी किराने की दुकान में छिपाकर रखे गए 122 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद कर गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ज्योति नगर निवासी विवेक के रूप में हुई है, जो मुनाफा कमाने के लिए अपनी दुकान से प्रतिबंधित पटाखे बेच रहा था।
पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेस्ट ज्योति नगर इलाके में प्रतिबंधित पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के संबंध में एक गुप्त सूचना मिली थी।
सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एसीपी कैलाश चंद्र की देखरेख और इंस्पेक्टर सुनील कुमार कुंडू के नेतृत्व में एक टीम ने उसकी दुकान पर छापा मारा और 11 भारी सफेद प्लास्टिक की थैलियों में भरे 122 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के दौरान, उसने खुलासा किया कि उसने त्योहारों के मौसम में मुनाफे का मौका देखकर दूसरे राज्य से प्रतिबंधित पटाखे आयात किए थे और स्थानीय बाजार में लागत मूल्य से कई गुना अधिक दामों पर बेच रहा था।
