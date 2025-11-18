गीजर नहीं, कंबल कम, खिड़कियां टूटी... दिल्ली में शेल्टर होम या ठंडा जेल?
दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही रोहिणी, मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी के आश्रय गृहों में गर्म पानी की कमी हो गई है। कई जगहों पर खिड़कियाँ टूटी हैं और पर्याप्त बिस्तर भी नहीं हैं। निवासियों को ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। अधिकारियों को इस समस्या के बारे में सूचित कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सर्दी के मौसम के साथ ही तापमान में रोज़ाना गिरावट आ रही है। गर्म कपड़े, रजाई, कंबल और नहाने के लिए गर्म पानी ज़रूरी हो गया है। हालाँकि, रोहिणी, मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी के कई शेल्टर होम में अभी भी गर्म पानी की कमी है, जिससे निवासियों को ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है। कुछ शेल्टर होम की खिड़कियाँ क्षतिग्रस्त होने के कारण ठंडी हवाएँ बुज़ुर्गों और बीमार लोगों को परेशान कर रही हैं। एक शेल्टर होम में वाटर कूलर खराब पाया गया।
सोमवार को, दैनिक जागरण ने रोहिणी, मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी के कई शेल्टर होम का निरीक्षण किया। रोहिणी के सेक्टर 3 में काली माता मंदिर के पास स्थित शेल्टर होम (संख्या 138) में 14 पुरुष, जिनमें से दो वरिष्ठ नागरिक थे, रह रहे थे। निवासियों ने बताया कि गीज़र खराब होने के कारण गर्म पानी उपलब्ध नहीं था, जबकि खिड़कियों से आती ठंडी हवा एक समस्या थी। राहत की बात यह है कि पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध हैं।
इसके अलावा, शेल्टर होम (संख्या 206) में चार बुज़ुर्गों समेत कुल 18 महिलाएँ रह रही हैं। गीजर पिछले एक साल से खराब है और गर्म पानी की कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा, परिसर में कुर्सियाँ भी नहीं हैं। इसके अलावा, मंगोलपुरी आर-ब्लॉक स्थित शेल्टर होम नंबर 9 और 67 के प्रबंधन में कई कमियाँ पाई गईं, जहाँ 50 से ज़्यादा लोग रात भर रुकते हैं। हालाँकि, अभी भी गर्म पानी की कोई सुविधा नहीं है।
शेल्टर होम नंबर 67 की दो खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और वाटर कूलर इस्तेमाल के लायक नहीं है। शेल्टर होम नंबर 9 के केयरटेकर कर्मवीर का कहना है कि गीजर लगवाया जा रहा है और जल्द ही गर्म पानी उपलब्ध हो जाएगा। सुल्तानपुरी ए-ब्लॉक स्थित शेल्टर होम नंबर 181 में आठ महिलाएं और 20 पुरुष मिले। वहाँ पुरुषों की संख्या लगभग 50 है, लेकिन बिस्तरों की संख्या अपर्याप्त थी। शेल्टर होम में 17 गद्दे हैं।
जब पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है, तो चटाई और अन्य सामग्री बिछाकर व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा, शेल्टर होम में गर्म पानी की कमी के कारण निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोहिणी आश्रय गृह के केयरटेकर सत्यम सिंह ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को गर्म पानी की ज़रूरत के बारे में सूचित कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही एक गीज़र लगवा दिया जाएगा जिससे निवासियों को गर्म पानी मिल सके।
मैं यहाँ दो साल से रह रहा हूँ और मेरी उम्र लगभग 60 साल है। यहाँ गर्म पानी नहीं है। मुझे मजबूरन ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, ठंडे पानी से नहाना भी नामुमकिन हो जाएगा। पिछले दो महीनों से यहाँ कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, जिससे हमें कई किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ रहा है।
- धर्मवती, रोहिणी
मैं यहाँ दो-तीन साल से रह रहा हूँ और मेरी उम्र लगभग 65 साल है। गीज़र खराब होने की वजह से हमारे पास गर्म पानी नहीं है। हम सबमर्सिबल के पानी से नहाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, हमारी परेशानियाँ भी बढ़ेंगी।
- रईस खान, रोहिणी
मैं यहाँ लगभग एक साल से रह रहा हूँ और मेरी उम्र लगभग 66 साल है। अभी तक गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं हुई, तो हमारे लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
- खेमचंद, सुल्तानपुरी
मैं यहाँ आठ महीने से रह रहा हूँ और मेरी उम्र लगभग 58 साल है। ठंड के लिए पर्याप्त बिस्तर होना चाहिए। जब रात में यहाँ लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है।
- जितेंद्र, सुल्तानपुरी
मैं यहाँ चार साल से रह रहा हूँ और मेरी उम्र लगभग 65 साल है। ठंड के लिए बिस्तर तो हैं, लेकिन गर्म पानी की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में हमारी मुश्किलें और बढ़ेंगी। अगर यहाँ गर्म पानी की व्यवस्था हो जाए, तो सुविधा होगी।
- दुर्गा, सुल्तानपुरी
