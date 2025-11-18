गीजर नहीं, कंबल कम, खिड़कियां टूटी... दिल्ली में शेल्टर होम या ठंडा जेल?

मैं यहाँ दो साल से रह रहा हूँ और मेरी उम्र लगभग 60 साल है। यहाँ गर्म पानी नहीं है। मुझे मजबूरन ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, ठंडे पानी से नहाना भी नामुमकिन हो जाएगा। पिछले दो महीनों से यहाँ कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, जिससे हमें कई किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ रहा है।

- धर्मवती, रोहिणी

मैं यहाँ दो-तीन साल से रह रहा हूँ और मेरी उम्र लगभग 65 साल है। गीज़र खराब होने की वजह से हमारे पास गर्म पानी नहीं है। हम सबमर्सिबल के पानी से नहाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, हमारी परेशानियाँ भी बढ़ेंगी।

- रईस खान, रोहिणी

मैं यहाँ लगभग एक साल से रह रहा हूँ और मेरी उम्र लगभग 66 साल है। अभी तक गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं हुई, तो हमारे लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

- खेमचंद, सुल्तानपुरी

मैं यहाँ आठ महीने से रह रहा हूँ और मेरी उम्र लगभग 58 साल है। ठंड के लिए पर्याप्त बिस्तर होना चाहिए। जब रात में यहाँ लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है।

- जितेंद्र, सुल्तानपुरी

मैं यहाँ चार साल से रह रहा हूँ और मेरी उम्र लगभग 65 साल है। ठंड के लिए बिस्तर तो हैं, लेकिन गर्म पानी की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में हमारी मुश्किलें और बढ़ेंगी। अगर यहाँ गर्म पानी की व्यवस्था हो जाए, तो सुविधा होगी।

- दुर्गा, सुल्तानपुरी