त्योहारों को लेकर एक्शन में SDM, दिवाली पर राजधानी में रहेगी कड़ी सुरक्षा और चप्पे-चप्पे पर पुलिसफोर्स

जागरण संवाददता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में शाहदरा एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली पुलिस, प्रशासन, निगम, बीएसईएस, डीडीए, दिल्ली यातायात पुलिस समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

एसडीएम शाहदरा तपन झा ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अधिक संख्या में बढ़ावा दें। स्वदेशी से ही अपना देश आत्मनिर्भर बनेगा। एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पुलिस बाजारों में गश्त करती रहे। सड़कों पर लगने वाले जाम पर विशेष ध्यान दें। बाजारों में पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए। बाजारों में पटरी लगे तो उस वजह से रास्ते में व्यवधान नहीं आना चाहिए। जहां डार्क स्पाट है, वहां लाइटें लगाई जाएं। सफाई व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुख्य सचिव के कार्यालय से त्योहारों को लेकर जो निर्देश जारी हुए हैं, उनका पालन करवाया जाए।