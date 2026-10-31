'गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी से लेकर नई दफ्तर की टाइमिंग तक', दिल्ली में 1 नवंबर से बदलने वाले हैं कई नियम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। जिसके तहत दूसरे राज्यों से आने वाले बीएस-4 श्रेणी तक के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।

इसके अलावा रविवार से 'नो पीयूसी नो फ्यूल' नियम को लागू किया गया है। इसके अलावा पार्किंग फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि दिल्ली में आज यानी 1 नवंबर 2026 से क्या-क्या बदलने वाला है।

दिल्ली में 1 नवंबर से क्या बदलने वाला है?

बाहरी राज्यों के पुराने वाहन: दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित हैें।इसकी अवधि एक नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक (92 दिन) है।



एनसीआर के 10 लाख से अधिक वाहन प्रभावित: गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के वाहन भी इसके दायरे में आएंगे।



अंतरराज्यीय डीजल बसें: बीएस-6 मानक पूरा नहीं करने वाली अंतरराज्यीय डीजल बसों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है।



ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहन: दिल्ली में इनके परिचालन पर प्रतिबंध।



गैर-गंतव्य मालवाहक ट्रक: दिल्ली से होकर गुजरने वाले ऐसे ट्रकों को ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जाना होगा।



बिना वैध पीयूसीसी वाहन: वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना किसी भी वाहन को छूट नहीं।



निर्माण और तोड़फोड़: धूल उड़ाने वाली गतिविधियों पर 31 जनवरी तक रोक। 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक इनडोर निर्माण सहित सभी निर्माण गतिविधियां बंद।