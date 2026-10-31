दिल्ली में कल से इन गाड़ियों पर पाबंदी: तुरंत चेक करें, क्या आपकी गाड़ी पर भी पड़ेगा असर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों के नजदीक आते ही दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। 1 नवंबर यानी कल से लागू होने प्रतिबंधों में कुछ गाड़ियों की एंट्री पर औऱ धूल उड़ाने वाली कंस्ट्रक्शन एक्टीविटीज पर प्रतिबंध है। इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि GRAP के तहत किन गाड़ियों को अनुमति होगी और किसे नहीं। आइए जानते हैं कि इन प्रतिबंधों में कैसे पता करें कि आपकी गाड़ी इसके दायरे में आएगी या नहीं।

क्या है नियम? देश की राजधानी दिल्ली में यात्रा करने की अनुमति BS-VI स्टैंडर्ड्स का पालन करने वाली गाड़ियां, CNG वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और नियमों के अंदर आने वाले छ्रूट प्राप्त वाहन शामिल हैं। यहां जानते हैं कि किन गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी: