    जागरण-डिजीकवच अभियान: दिल्ली के सरिता विहार में वरिष्ठ नागरिकों को दिया डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:46 AM (IST)

    दिल्ली के सरिता विहार में जागरण-डिजीकवच अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिको ...और पढ़ें

    डिजिटल सेफ्टी को लेकर वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक किया गया। फोटो-जागरण

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। दिल्ली के सरिता विहार में शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को सेमिनार के माध्‍यम से डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया। यह आयोजन जागरण न्यू मीडिया और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल के प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' पहल के अंतर्गत 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत किया गया।

    आर्य समाज मंदिर में आयोजित सेमिनार में विश्‍वास न्‍यूज के एक्सपर्ट ने बढ़ते साइबर क्राइम के दौर में इस कार्यक्रम का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि आज के समय जब मोबाइल जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, तो ठगों से सतर्क रहना भी जरूरी है। साइबर अपराधी लालच और डर दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं।

    कार्यक्रम में विश्‍वास न्‍यूज की डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने विस्तार से ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कभी डिजिटल अरेस्ट, तो कभी ओटीपी पूछने के बहाने उनसे ठगी हो रही है। मेहता ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह की कॉल आने पर घबराएं नहीं और पुलिस को सूचित करें।

    इस दौरान सीनियर सब एडिटर ज्योति कुमारी ने फेक जॉब स्कैम के बारे में बताते हुए कहा कि साइबर अपराधी फेक जॉब के नाम पर अक्सर फिशिंग लिंक्स भेजते हैं और यूजर का निजी डेटा चुरा लेते हैं। इसके जरिए वे आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। साथ ही नौकरी का लालच देकर ठग पैसे भी मांगते हैं। अगर बिना इंटरव्यू या आवेदन के कोई जॉब का लालच दे, तो सतर्क हो जाएं और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्तियों के बारे में चेक करें। हड़बड़ी में किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं करने चाहिए।

    विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित हुए इस कार्यक्रम में आर्य समाज मंदिर और जन कल्‍याण समिति ने भी सहयोग किया। आर्य समाज मंदिर सरिता विहार के महामंत्री आरके सूद ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में शामिल वरिष्ठ नागरिकों ने कड़वे अनुभवों को साझा किया।

    कार्यक्रम के बारे में

    'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्‍वास न्‍यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    दिल्ली के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और उससे बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्‍य लोगों को फ्रॉड और स्‍कैम के प्रति जागरूक करना है।

    कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:

    https://www.jagran.com/digikavach