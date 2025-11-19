Delhi Blast: आतंकी धमाके के बाद सरकार अलर्ट, आज सीएम की चांदनी चौक को लेकर समीक्षा बैठक

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। लालकिला के सामने आतंकी धमाके के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक की सुरक्षा इंतजामों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद, चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल तथा दिल्ली पुलिस व पीडब्ल्यूडी के साथ ही अन्य विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे।

यह बैठक दिल्ली सचिवालय में होगी।

सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में अति संवेदनशील नेताजी सुभाष मार्ग, चांदनी चौक के साथ ही पुरानी दिल्ली के अन्य भीड़भाड़ व अति व्यस्त स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसकी राह में अड़चनों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, जिसमें सड़कों और फुटपाथों को दुरुस्त करने, क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने, पार्किंग के इंतजामों, सीसीटीवी लगाने समेत अन्य विषय हो सकते हैं। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र की प्रभारी मंत्री भी हैं।

बाजारों में पुलिस अधिकारियों की बैठकें तेज, सतर्कता वाले लगे बोर्ड आतंकी धमाके के बाद से दिल्ली पुलिस द्वारा चांदनी चौक के थोक बाजारों में नए सिरे से सतर्कता व जागरूकता अभियान चलाया जाने लगा है, जिसमें पुलिस अधिकारी बाजार संगठनों के पदाधिकारियों से बैठक कर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। सोमवार को इस क्रम में खारी बावली के रसायन व्यापारियों की उत्तरी राजा बांथिया से मुलाकात हुई, जिसमें लालकिला धमाके के बाद से मौजूदा हालात पर चर्चा हुई।

राजा बांथिया ने दुकानदारों से रसायनों की बिक्री में सतर्कता बरतने की अपील की। कहा कि, बिना पहचान प्रमाण पत्र और पंजीयन नंबर के किसी को रसायन न बेचे। खासकर घातक रसायन की बिक्री मामले में यह प्रक्रिया विशेष तौर पर अपनाई जाए।

एक दिन पूर्व तिलक बाजार के कैमिकल मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ भी पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई थी।