बांग्लादेश में हिंसा का असर दिल्ली तक... बढ़ाई गई हाई कमीशन की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्ती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हाई कमीशन के अंदर और आसपास अतिरिक्त बल तैनात किए हैं।

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, हाई कमीशन की सुरक्षा गुरुवार रात से ही बढ़ा दी गई थी। शुक्रवार को पूरे दिन हाई कमीशन के आसपास कड़ी बैरिकेडिंग की गई और गाड़ियों की गहन जांच की गई। संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त भी बढ़ा दी गई और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखा जा रहा है।