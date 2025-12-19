Language
    बांग्लादेश में हिंसा का असर दिल्ली तक... बढ़ाई गई हाई कमीशन की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्ती

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश ...और पढ़ें

    बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हाई कमीशन के अंदर और आसपास अतिरिक्त बल तैनात किए हैं।

    दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, हाई कमीशन की सुरक्षा गुरुवार रात से ही बढ़ा दी गई थी। शुक्रवार को पूरे दिन हाई कमीशन के आसपास कड़ी बैरिकेडिंग की गई और गाड़ियों की गहन जांच की गई। संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त भी बढ़ा दी गई और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

    इस बीच, मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस द्वारा शरीफ उस्मान हादी की मौत की पुष्टि के बाद बांग्लादेश में स्थिति तेजी से बिगड़ गई। गुरुवार रात को देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा, हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं।