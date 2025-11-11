Delhi Blast: धमाके के बाद राजधानी में हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन-बस अड्डों पर बढ़ी चौकसी; खुफिया एजेंसियां भी हुई एक्टिव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। घटना के बाद से दिल्ली पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। यात्रियों और उनके सामान की गहन तलाशी ली जा रही है।

नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार अंतरराज्यीय बस अड्डों पर भी सुरक्षा जांच को सख्त कर दिया गया है। बस टर्मिनलों के प्रवेश और निकास द्वारों पर बम निरोधक दस्ते और डाग स्क्वाड सक्रिय कर दिए गए हैं।

रेलवे व दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सभी जिलों में पुलिस को संवेदनशील स्थानों पर विशेष गश्त के निर्देश दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मानिटरिंग को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी गई।