दिल्ली निगम की जींस रंगाई फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई, 16 फैक्ट्रियां सील

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा नॉर्थ जोन ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है। निगम ने पिछले एक हफ्ते में 16 जींस डाइंग फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। इनमें से दो फैक्ट्रियों को शनिवार को सील किया गया।

निगम का कहना है कि सभी अवैध रूप से चल रही डाइंग फैक्ट्रियों की पहचान कर उन्हें सील किया जाएगा। निगम की इस कार्रवाई से अवैध फैक्ट्रियों के मालिकों में हड़कंप मच गया है। कई लोगों ने खुद ही अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं।

डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि निगम की कार्रवाई सादातपुर, करावल नगर, जाफराबाद, सोनिया विहार और खजूरी में जारी है। निगम के अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि किसी भी हालत में जींस डाइंग फैक्ट्रियों को चलने न दिया जाए। जहां भी जींस डाइंग फैक्ट्रियों की शिकायतें मिलें, उन्हें सील किया जाए।

शनिवार को करावल नगर में दो अवैध रूप से चल रही जींस डाइंग फैक्ट्रियों को सील किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने दावा किया कि एक महीने में 37 प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया गया है। निगम का मकसद प्रदूषण कम करना और पर्यावरण को साफ बनाना है।