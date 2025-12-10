Language
    रोजाना कपड़ों की जांच... पीने को मिलेगा गर्म पानी, दिल्ली के स्कूलों के लिए ठंड को देखते हुए गाइडलाइन जारी

    By Ritika Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए ठंड को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा और से ...और पढ़ें

    दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए ठंड को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में कड़ाके की ठंड, कोल्ड वेव और घने कोहरे की उम्मीद को देखते हुए, शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों को सख्त गाइडलाइन जारी की हैं। स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा और सेहत को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए हीटर से लेकर स्टूडेंट्स के लिए गुनगुने पानी तक का इंतजाम जरूरी है।

    निदेशालय ने कहा कि छोटे बच्चों को ठंड से होने वाली बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। इसलिए, स्कूलों को क्लासरूम के अंदर आरामदायक तापमान बनाए रखने का आदेश दिया गया है। ठंडी हवा को क्लासरूम में आने से रोकने के लिए टूटे हुए दरवाज़ों और खिड़कियों के शीशों को तुरंत ठीक करने का आदेश दिया गया है।

    मिड-डे मील में गरम खाना दिया जाएगा 

    निदेशालय ने मिड-डे मील (MDM) स्कीम को मज़बूत करने पर खास ज़ोर दिया है। स्कूलों को बच्चों को समय पर गरम, ताज़ा और पौष्टिक खाना देने का निर्देश दिया गया है। किसी भी हालत में ठंडा खाना परोसने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा, बच्चों को ठंडी हवाओं और ओस से बचाने के लिए अंदर बैठने का इंतज़ाम ज़रूरी कर दिया गया है।

    गुनगुना पीने का पानी देना, रोजाना कपड़ों की जांच 

    डायरेक्टोरेट ऑफ़ एजुकेशन ने स्कूलों को केतली, इंसुलेटेड जग और हीटिंग डिवाइस के ज़रिए स्टूडेंट्स को गुनगुना पीने का पानी देने का आदेश दिया है। क्लास टीचरों को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि स्टूडेंट्स रोज़ाना ज़रूरी गर्म कपड़े, जैसे स्वेटर, जैकेट, टोपी और मफलर पहनकर स्कूल आएं। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन बच्चों की पहचान करें जिनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं हैं और इसकी रिपोर्ट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को दें।

    ठंड में बाहर प्रार्थना सभाओं पर रोक 

    बहुत ज़्यादा ठंड में, सुबह की प्रार्थना सभाएं खुले मैदान के बजाय क्लासरूम या हॉल के अंदर करने का आदेश दिया गया है। सुबह-सुबह बच्चों को खुले में खड़ा करना अब पूरी तरह से मना होगा। स्कूल हेड को उन बच्चों की लिस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है जिनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं हैं। उन्हें ऐसे स्टूडेंट्स की मदद के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों, NGOs, RWAs और लोकल चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया है।

    डायरेक्टोरेट ने सिक्योरिटी वालों से भी खास ध्यान देने को कहा है। स्कूलों को गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के लिए हीटर देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उन्हें ज्यादा देर तक ठंड में खड़ा न रहना पड़े।

    स्कूलों का सरप्राइज इंस्पेक्शन होगा 

    एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साफ़ किया है कि जिला और ज़ोनल लेवल के अधिकारी स्कूलों का सरप्राइज़ इंस्पेक्शन करेंगे। मिड-डे मील, पीने का पानी, क्लासरूम की हालत और सिक्योरिटी इंतज़ाम पर रोज़ नज़र रखी जाएगी। अगर कोई लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।