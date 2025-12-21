दिल्ली के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की रोजाना हाजिरी जरूरी, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज न किए जाने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को रोजाना हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया है।
शिक्षा निदेशालय ने कहा कि कई स्कूल नियमित रूप से अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे, जिससे रिकार्ड गड़बड़ा रहा है और वेतन जारी करने, तैनाती और निगरानी में दिक्कतें आ रही हैं।
निदेशालय ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि निर्धारित सिस्टम के अनुसार रोजाना उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है, ताकि रिकार्ड सही रहे, शिक्षकों को समय पर वेतन मिले और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।निदेशालय ने सभी जिला व जोनल शिक्षा निदेशकों व स्कूलों को इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूल प्रधानाचार्यों को अतिथि शिक्षकों की हाजिरी नियमित लगानी चाहिए जिससे अतिथि शिक्षकों का वेतन जारी करने, कुल कार्यदिवस गिनने या अन्य कोई भी संबंधित कार्य में देरी ना हो और इनका किसी प्रकार का नुकसान हो।
शोएब राणा, महासचिव, आल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन
