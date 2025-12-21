Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की रोजाना हाजिरी जरूरी, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश

    By Ritika Mishra Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के लिए रोजाना हाजिरी अनिवार्य कर दी है। इस नए नियम के अनुसार, सभी अतिथि शिक्षकों को ...और पढ़ें

    Hero Image

    शिक्षा निदेशालय ने रोजाना शिक्षकों की हाजिरी लगाने को अनिवार्य किया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज न किए जाने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को रोजाना हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया है।

    शिक्षा निदेशालय ने कहा कि कई स्कूल नियमित रूप से अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे, जिससे रिकार्ड गड़बड़ा रहा है और वेतन जारी करने, तैनाती और निगरानी में दिक्कतें आ रही हैं।

    निदेशालय ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि निर्धारित सिस्टम के अनुसार रोजाना उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है, ताकि रिकार्ड सही रहे, शिक्षकों को समय पर वेतन मिले और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।निदेशालय ने सभी जिला व जोनल शिक्षा निदेशकों व स्कूलों को इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें




    स्कूल प्रधानाचार्यों को अतिथि शिक्षकों की हाजिरी नियमित लगानी चाहिए जिससे अतिथि शिक्षकों का वेतन जारी करने, कुल कार्यदिवस गिनने या अन्य कोई भी संबंधित कार्य में देरी ना हो और इनका किसी प्रकार का नुकसान हो।

    -

    शोएब राणा, महासचिव, आल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन