दिल्ली के स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटीज पर लगी रोक, बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जिसे ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शारीरिक खेलकूद प्रतियोगिताओं और आउटडोर खेल गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

यह कदम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उठाया गया है। कोर्ट ने खतरनाक वायु गुणवत्ता के दौरान बच्चों को मैदान में उतारने के जोखिम पर कड़ी चिंता जताई थी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर या आपातकालीन श्रेणी में रहेगा, तब तक कोई भी स्कूल आउटडोर खेल आयोजन नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।