    'अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लो...', सुसाइड से पहले 10वीं के छात्र ने एक महिला को दी थी सलाह

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:53 PM (IST)

    एक दसवीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या करने से पहले एक महिला को अपने बच्चे को स्कूल से निकालने की सलाह दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना किशोरों में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की ओर इशारा करती है। माता-पिता और स्कूलों दोनों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए।

    दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर सुसाइड करनेवाले 10वीं के छात्र की दीपशिखा से हुई थी आखिरी मुलाकात।

    एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर 10वीं के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था। एक महिला दीपशिखा उस छात्र को आखिरी बार देखा था। उसने बताया कि वह छात्र काफी परेशान लग रहा था और उसने उसे बताया कि शिक्षकों ने उसे प्रताड़ित करते हैं। दीपशिखा ने कहा कि 18 नवंबर को वह किशोर के साथ उसी रिक्शे में थी।

    उन्होंने कहा, "मैं अपने बच्चे को स्कूल से हर दिन रिक्शा से घर लाती हूं। लेकिन 18 नवंबर की दोपहर को, जब मैं अपने बेटे के साथ रिक्शा में बैठी ही थी, वह (पीड़ित) अचानक दौड़ता हुआ आया और जल्दी से उसमें बैठ गया। वह ड्राइवर से बार-बार तेज चलने को कह रहा था। वह बहुत परेशान लग रहा था।"

    महिला ने आगे कहा, "मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा, "आपको अपने बेटे को स्कूल से निकाल लेना चाहिए।" उसने आगे कहा, "मेरी बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं और शिक्षक मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं। मैं बता भी नहीं सकता कि कितना। मेरे माता-पिता को बार-बार स्कूल बुलाया जाता है।"

    राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले कक्षा 10 के एक छात्र ने एक नोट छोड़ा है जिसमें उसने अपने स्कूल के शिक्षकों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एफआईआर के अनुसार, छात्र ने कथित तौर पर राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से छलांग लगा दी थी।

    शनिवार को जहां अभिभावकों और छात्रों ने निजी स्कूल के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने एक जांच समिति गठित की है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए, सूद ने कहा कि स्कूलों ने भी इस मामले में कार्रवाई की है।

    उन्होंने बताया कि वह स्कूलों को पत्र लिखकर पूछेंगे कि क्या वे सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण की निगरानी कर रहे हैं। इस बीच, मध्य दिल्ली स्थित स्कूल ने अपने चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।