रोहिणी के सरकारी स्कूल में छठी कक्षा के छात्र का यौन उत्पीड़न, वीडियो से खुला राज

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी के एक सरकारी स्कूल में छठी कक्षा के 11 वर्षीय छात्र को डरा-धमकाकर पिछले दो महीने से उसका यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप इसी स्कूल के 11वीं कक्षा समेत अन्य कक्षाओं में पढ़ने वाले चार छात्रों पर लगा है। आरोपित पीड़ित छात्र को स्कूल समय में ही स्कूल के शौचालय में ले जाते और वहां उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे।

वहीं, किसी से कुछ बताने पर छात्र को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी भी देते थे। इस मामले में स्कूल प्रशासन और पीड़ित छात्र के माता-पिता की शिकायत पर अमन विहार थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर चारों आरोपित छात्रों को पकड़ लिया है। सभी आरोपित 12 से 15 वर्ष के हैं। वहीं, दूसरी तरफ नरेला में चार वर्षीय बच्ची को अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में भी पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

रोहिणी जिला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्कूल के एक शिक्षक के पास किसी छात्र ने पीड़ित छात्र के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न का एक वीडियो भेजा। जिसके बाद उस शिक्षक ने इसकी जानकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को दी। जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने पीड़ित छात्र के माता-पिता को स्कूल में बुलाकर पूरे मामले से अवगत कराया। फिर सभी ने मिलकर इसकी शिकयात अमन विहार थाना पुलिस से की। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपितों में एक आरोपित 11वीं कक्षा का छात्र है, बाकी आरोपित सातवीं व आठवीं कक्षा में पढ़ते हैं।

पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि 11 वीं कक्षा के आरोपित छात्र व उसके तीन दोस्तों ने दो महीने तक उसका यौन उत्पीड़न किया। आरोपितों ने उसकी मारपीट व यौन उत्पीड़न का वीडियो भी बनाई है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर की थी। आरोपितों ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया था इस कारण वह डर गया था और किसी को कुछ नहीं बता पाया था।

पुलिस ने सभी आरोपित पकड़े चार दिसंबर को इसकी जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने बिना समय गंवाए, तुरंत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर चारों आरोपितों की पहचान कर सभी को पकड़ लिया। उन्हें जेजे बोर्ड में पेश किया गया। इसकी सूचना स्कूल को दे दी गई है। पीडि़त के पिता की नई की दुकान है। मुख्य आरोपित के माता-पिता दिहाड़ी पर काम करते हैं। आरोपित व पीड़ित छात्र सभी एक ही क्षेत्र में रहने वाले वाले हैं।

चार वर्षीय बच्ची का अपहरण कर किया दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार वहीं, दूसरा मामला नरेला का है, यहां मदरसे में पढ़ाई करने जा रही एक चार वर्षीय बच्ची को रास्ते में एक युवक ने अपहरण कर एक मकान के दूसरी मंजिल पर ले गय। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के मदरसा न पहुंचने पर संचालक ने बच्ची का पता किया तो जानकारी मिली कि बच्ची पास के ही एक मकान की दूसरी मंजिल पर रो रही है। तुरंत संचालक कुछ लोगों के साथ दूसरी मंजिल पर पहुंचे।