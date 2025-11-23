डंब, यूजलेस और फेलियर... बच्चों को सुसाइड तक ले जा रही हैं टीचर्स की ये बातें

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली के जाने-माने स्कूलों में बुलीइंग, मेंटल हैरेसमेंट और टीचरों के बुरे बर्ताव के लगातार मामलों ने राजधानी के एजुकेशन सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में सेंट कोलंबस स्कूल के 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट के मेट्रो स्टेशन कैंपस में सुसाइड करने की घटना ने न सिर्फ शहर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह साफ हो गया है कि स्कूल ऐसा माहौल नहीं दे रहे हैं जिसमें बच्चे सुरक्षित, सम्मानित और मेंटली काबिल महसूस करें।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कूल अब सिर्फ पढ़ाई के सेंटर नहीं रहे, बल्कि मेंटल हेल्थ पर असर डालने का एक बड़ा सोर्स बन गए हैं। सर गंगा राम हॉस्पिटल की सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉ. आरती आनंद कहती हैं कि न्यूक्लियर फैमिली, बिज़ी पेरेंट्स और स्कूलों में बार-बार बेइज्जती होना टीनएजर्स के दिमाग को तोड़ सकता है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता और स्कूल में सेंसिटिविटी की कमी होती है, तो बच्चे गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं।

सीनियर साइकेट्रिस्ट और IHBAS के पूर्व डायरेक्टर डॉ. निमेश जी देसाई का कहना है कि कई मामलों में स्कूलों में टीचरों और मैनेजमेंट का रवैया बेहद इनसेंसिटिव होता जा रहा है। उन्होंने कहा, "जॉइंट फ़ैमिली टूट रही हैं, न्यूक्लियर फ़ैमिली बन रही हैं, और बच्चों की इमोशनल सिक्योरिटी कम हो रही है। इसके ऊपर, कड़ी भाषा और बेइज्ज़ती बच्चों के मेंटल स्ट्रक्चर को तोड़ देती है।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि स्कूलों को ज़िम्मेदार ठहराने का समय बीत चुका है; अब सख़्त एक्शन और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है।