    दिल्ली में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापना से पहले चबूतरा ढहा, पार्षद ने जल्द ठीक कराने का दिया आश्वासन

    By Rais Rais Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:23 AM (IST)

    दिल्ली में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापना से पहले चबूतरा ढह गया। स्थानीय पार्षद ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चबूतरे की मरम्मत का आश्वासन दिया है ताकि प्रति ...और पढ़ें

    श्रीनिवासपुरी वार्ड स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में क्षतिग्रस्त चबूतरा। जागरण 

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। श्रीनिवासपुरी वार्ड स्थित पार्क में सरदार पटेल की जयंती के ठीक पहले आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयार हो रहा चबूतरा भरभराकर गिर गया। लगभग दस फीट ऊंचे चबूतरे की दो तरफ से दीवार ढह गई।

    लगभग दो एकड़ का यह पार्क भी सरदार पटेल के नाम पर ही है। चबूतरा तैयार कर उस पर लाल पत्थर लगाए जाने हैं। अगले सप्ताह में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की जानी है, जो ललित कला कुटीर में तैयार हो रही है। इसका पूरा बजट दस लाख रुपये हैं।

    बिना सीमेंटेड कॉलम के किया निर्माण

    बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों ने चबूतरे की चारों तरफ की दीवारें करीब 10 फीट ऊंचाई तक खड़ी कर दी थी लेकिन दीवार को सपोर्ट देने के लिए किसी तरह के कालम नहीं बनाए। सीमेंटेड कालम के बिना ही चबूतरे में मिट्टी व अन्य मलबा डालकर उसे ऊपर से समतल किया जा रहा था।

    इसी बीच मलबे के दबाव से वह ढह गया। विगत तीन दिन से चबूतरा क्षतिग्रस्त हालत में है। स्थानीय पार्षद राजपाल सिंह ने बताया कि मलबा भरने के दौरान दबाव में दीवारें टूट गईं हैं। इसे एक-दो दिन में ठीक करा लिया जाएगा। सभी कार्य इसी सप्ताह पूर्ण कर अगले सप्ताह प्रतिमा के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है।