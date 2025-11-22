सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल तो फूटा CM रेखा गुप्ता का गुस्सा, MCD के लापरवाह अधिकारियों की लगाई क्लास

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मध्य, दक्षिणी और पश्चिमी जोन में विशेष तौर पर सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। न तो यहां पर कूड़ा उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध हैं और न ही मशीनरी चल रही है।

ऐसे में सफाई की खराब होती व्यवस्था पर सीएम रेखा गुप्ता ने नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दे दी है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम निगम व दिल्ली सरकार के अधिकारियों व महापौर राजा इकबाल सिंह के साथ सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कर रही थी।

जितना भी बजट चाहिए, सरकार तुरंत उपलब्ध कराएगी इस दौरान सीएम ने कहा दिल्ली में सफाई व्यवस्था को आधुनिक और कुशल बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस मद में निगम को जितना बजट चाहिए, सरकार उसे तुरंत उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राजधानी की स्वच्छता के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाली अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। 15 दिन में मशीनरी की कमी पूरा करने का निर्देश उन्होंने नगर निगम से जहां-जहां सफाई से संंबंधित मशीनरी की कमी है उसे 15 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है।

उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रणाली को मजबूत करने, इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के साथ स्रोत पर ही गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग करने के लिए प्रेरित करने पर जोर देने को कहा। सीएम ने इस दौरान यह भी घोषणा की कि जो कॉलोनियां 100 प्रतिशत कचरा प्रबंधन में कुशलता हासिल करेंगी, उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। बायोगैस प्लांट के लिए 12 स्थानों की पहचान करने का निर्देश रेखा गुप्ता ने एमसीडी को 12 जोन में 12 स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए जहां बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। पार्कों में सफाई और छंटाई में जो कचरा उत्पन्न होता है, उसका प्रत्येक विधानसभा अनुसार ग्रीन श्रेडर लगाने का निर्देश दिया।