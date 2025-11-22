Language
    सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल तो फूटा CM रेखा गुप्ता का गुस्सा, MCD के लापरवाह अधिकारियों की लगाई क्लास

    By Nihal Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:50 AM (IST)

    दिल्ली में खराब सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी और बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रणाली को मजबूत करने और कॉलोनियों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है।

    Hero Image

    सीएम ने निगम अधिकािरियों और महापौर के साथ दिल्ली सफाई व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मध्य, दक्षिणी और पश्चिमी जोन में विशेष तौर पर सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। न तो यहां पर कूड़ा उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध हैं और न ही मशीनरी चल रही है।

    ऐसे में सफाई की खराब होती व्यवस्था पर सीएम रेखा गुप्ता ने नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दे दी है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम निगम व दिल्ली सरकार के अधिकारियों व महापौर राजा इकबाल सिंह के साथ सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कर रही थी।

    जितना भी बजट चाहिए, सरकार तुरंत उपलब्ध कराएगी

    इस दौरान सीएम ने कहा दिल्ली में सफाई व्यवस्था को आधुनिक और कुशल बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस मद में निगम को जितना बजट चाहिए, सरकार उसे तुरंत उपलब्ध कराएगी।

    मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राजधानी की स्वच्छता के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाली अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

    15 दिन में मशीनरी की कमी पूरा करने का निर्देश

    उन्होंने नगर निगम से जहां-जहां सफाई से संंबंधित मशीनरी की कमी है उसे 15 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है।

    उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रणाली को मजबूत करने, इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के साथ स्रोत पर ही गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग करने के लिए प्रेरित करने पर जोर देने को कहा।

    सीएम ने इस दौरान यह भी घोषणा की कि जो कॉलोनियां 100 प्रतिशत कचरा प्रबंधन में कुशलता हासिल करेंगी, उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा।

    बायोगैस प्लांट के लिए 12 स्थानों की पहचान करने का निर्देश

    रेखा गुप्ता ने एमसीडी को 12 जोन में 12 स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए जहां बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। पार्कों में सफाई और छंटाई में जो कचरा उत्पन्न होता है, उसका प्रत्येक विधानसभा अनुसार ग्रीन श्रेडर लगाने का निर्देश दिया।

    रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक विशेष कार्यबल गठित करने के निर्देश दिए, जो रात में सफाई कार्यों की निगरानी और दक्षता में सुधार करे।

    पीडब्ल्यूडी की सड़कों की सफाई के लिए बनेगी टास्क फोर्स 

    वहीं, पीडब्ल्यूडी की सड़कों की सफाई के लिए एक अलग से टास्क फोर्स बनाने का भी निर्णय लिया गया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली में तीन कूड़े दान की व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए। इसमें गीला-सूखा कूड़े के साथ ही खतरनाक कूड़े को निस्तारण करने की व्यवस्था हो।

