Delhi Crime: बिहार शादी में गया पूरा परिवार, चोरों ने घर का मेन गेट काटकर 10 लाख लूटे

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। चोरों ने रोहिणी सेक्टर 17 के B-2 पॉकेट में एक घर में घुसकर करीब ₹10 लाख के हीरे, सोने और चांदी के गहने चुरा लिए। आरोपियों ने गुरुवार सुबह-सुबह वारदात को अंजाम दिया और अपने ससुराल वाले घर से भाग गए। घटना के समय कोई मौजूद नहीं था। पूरा परिवार बिहार के छपरा में एक शादी में शामिल होने गया था।

सुबह एक पड़ोसी ने मेन गेट टूटा देखा और परिवार को फोन पर बताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। वे घटनास्थल के पास लगे CCTV फुटेज का इस्तेमाल करके उनका पता लगा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि वे जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंकज कुमार मिश्रा अपने परिवार के साथ रोहिणी सेक्टर 17 के B-2 ब्लॉक में किराए के फ्लैट में रहते हैं। पंकज ने बताया कि वह 16 नवंबर को अपने छोटे भाई मनीष की शादी में बिहार के छपरा जिले के नया बांस गांव गए थे। शादी 26 नवंबर को होनी थी। 27 नवंबर की सुबह, एक पड़ोसी ने अपार्टमेंट में चोरी की खबर दी। पड़ोसी ने बताया कि चोर ने मेन दरवाज़े से पहले एक दरवाज़े का लॉक तोड़ा।