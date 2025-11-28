Delhi Crime: बिहार शादी में गया पूरा परिवार, चोरों ने घर का मेन गेट काटकर 10 लाख लूटे
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में एक घर से चोरों ने 10 लाख रुपये के गहने चुरा लिए। परिवार शादी में बिहार गया था। पड़ोसी ने सुबह गेट टूटा देखकर पुलिस को सूचना दी। चोरों ने कटर से दरवाजा काटा और हीरे, सोने, चांदी के गहने और नकदी चुरा ली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। चोरों ने रोहिणी सेक्टर 17 के B-2 पॉकेट में एक घर में घुसकर करीब ₹10 लाख के हीरे, सोने और चांदी के गहने चुरा लिए। आरोपियों ने गुरुवार सुबह-सुबह वारदात को अंजाम दिया और अपने ससुराल वाले घर से भाग गए। घटना के समय कोई मौजूद नहीं था। पूरा परिवार बिहार के छपरा में एक शादी में शामिल होने गया था।
सुबह एक पड़ोसी ने मेन गेट टूटा देखा और परिवार को फोन पर बताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। वे घटनास्थल के पास लगे CCTV फुटेज का इस्तेमाल करके उनका पता लगा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि वे जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंकज कुमार मिश्रा अपने परिवार के साथ रोहिणी सेक्टर 17 के B-2 ब्लॉक में किराए के फ्लैट में रहते हैं। पंकज ने बताया कि वह 16 नवंबर को अपने छोटे भाई मनीष की शादी में बिहार के छपरा जिले के नया बांस गांव गए थे। शादी 26 नवंबर को होनी थी। 27 नवंबर की सुबह, एक पड़ोसी ने अपार्टमेंट में चोरी की खबर दी। पड़ोसी ने बताया कि चोर ने मेन दरवाज़े से पहले एक दरवाज़े का लॉक तोड़ा।
मेन दरवाज़े पर सेंट्रल लॉक लगा था। जब लॉक नहीं टूटा, तो आरोपियों ने कटर से दरवाज़ा काट दिया। फिर, उन्होंने कमरे के दरवाज़े का लॉक तोड़ा। अंदर, उन्होंने दो हीरे की अंगूठियां, चार सोने की बालियां, एक लॉकेट, एक नथ, एक नेकलेस सेट, तीन नथ, एक चांदी का कटोरा, पांच पान के पत्ते, एक मछली, छह कंगन, एक प्लेट, एक गिलास, एक ट्रे, एक सिक्का, छह जोड़ी पायल, छह जोड़ी बिछिया, और लगभग चार हज़ार रुपये कैश चुरा लिए। पीड़ित ने बताया कि इन गहनों की कीमत लगभग 10 लाख रुपये थी। पुलिस मौके पर पहुंची, क्राइम सीन का मुआयना किया, और आगे की जांच शुरू कर दी है।
