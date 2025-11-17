Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली की सड़कों पर संकट, 500 से अधिक स्थानों पर फैली अव्यवस्था; PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिए सुधार के निर्देश

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:45 AM (IST)

    दिल्ली सरकार के दावों के बावजूद, दिल्ली की सड़कों पर 500 से अधिक स्थानों पर अव्यवस्था पाई गई है। इन हॉटस्पॉट में टूटी सड़कें, कूड़ा, और क्षतिग्रस्त फुटपाथ शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए निरीक्षण करने की बात कही है। सरकार ने सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए अभियान शुरू करने का फैसला किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के सड़कों को बेहतर बनाने के दावों के बीच, दिल्ली की सड़कों पर 500 से ज़्यादा जगहों पर अव्यवस्था के हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं कूड़े से अटी पड़ी हैं, तो कहीं सीवर का पानी भरा हुआ है। ये हॉटस्पॉट खस्ताहाल फुटपाथ और अतिक्रमण जैसी समस्याओं से भी ग्रस्त हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसे देखते हुए, लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने इन इलाकों को लक्षित करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ज़मीनी हकीकत का आकलन करने के लिए समय-समय पर इन इलाकों का निरीक्षण भी करेंगे।

    सड़कों की खराब स्थिति के बारे में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने लोक निर्माण विभाग को एक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था, जिसमें सड़कों की स्थिति पर एक ज़मीनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था, जिसमें समस्याओं के विशिष्ट क्षेत्रों, उनकी प्रकृति और उनके समाधान के तरीकों की पहचान की गई हो। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल ज़मीनी स्तर पर सटीक जानकारी ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

    सूत्रों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के विभिन्न संभागीय स्तरों पर संकलित इस रिपोर्ट को जब सरकार को सौंपा गया, तो 500 से ज़्यादा जगहें ऐसी मिलीं जहाँ सड़कें खस्ताहाल थीं। कहीं सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा था, तो कहीं टूटी हुई जलापूर्ति लाइनों से पीने का पानी लीक हो रहा था। कुछ जगहों पर विभिन्न एजेंसियों ने सड़कें खोदकर छोड़ दी थीं। सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे थे और सड़क की सतह भी खस्ताहाल थी।

    फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज की हालत भी खराब थी। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि जब सरकार ने इसकी माँग की, तो कुछ अधिकारियों ने ज़मीनी हकीकत जानने की बजाय अपने दफ्तरों से तैयार की गई गलत रिपोर्टें सरकार को सौंप दीं। यहाँ तक कि खराब हालत को भी मामूली समस्या बताकर सरकार के सामने पेश किया गया।

    धूल भरी, खराब फुटपाथ वाली और खस्ता हालत वाली सड़कों को भी बेहतर बताया गया। लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण का काम फरवरी में ही शुरू होगा, लेकिन गड्ढों को भरने और सड़कों की हालत सुधारने का काम जल्द ही तेज़ कर दिया जाएगा।

    इस बीच, अन्य एजेंसियों द्वारा क्षतिग्रस्त की जा रही सड़कों के संबंध में जल्द ही विभिन्न विभागों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें जल बोर्ड, बिजली कंपनियाँ आदि शामिल होंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के लिए ज़िम्मेदार कोई भी विभाग यह सुनिश्चित करे कि उनके कारण होने वाली किसी भी समस्या को रोका जाए।

    सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए मंत्री शुरू करेंगे अभियान

    लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के निरीक्षण के लिए एक अभियान चलाएँगे। उनके साथ क्षेत्र के ज़िलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, नगर निगम के क्षेत्रीय उपायुक्त, दिल्ली पुलिस, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, डीडीए, जल बोर्ड, बिजली कंपनियों आदि के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

    इस अभियान के तहत मंत्री ने शनिवार को कोटला मुबारकपुर में अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने संबंधित विभागों को टूटी सड़कों की तुरंत मरम्मत करने, शौचालयों की नियमित और प्रभावी सफाई सुनिश्चित करने और क्षेत्र में किसी भी गंदगी को तुरंत और व्यापक रूप से साफ़ करने के निर्देश दिए।