    दिल्ली: जागरण की मुहिम लाई रंग, बादली-बवाना रोड पर 5 अवैध रास्ते रातों-रात बंद

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:24 PM (IST)

    दिल्ली में सड़क सुरक्षा को लेकर दैनिक जागरण की मुहिम रंग लाई है। बादली-बवाना रोड पर समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास बने पाँच अवैध कटों को बंद कर दिया गया है। इन रास्तों से दोपहिया वाहन चालक गलत दिशा में जाकर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रातों-रात इन अवैध कटों को बंद कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है।

    रविवार देर रात बादली-बवाना रोड पर समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास अवैध कटों को बंद करवाते पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। जागरण


    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में रोड सेफ्टी को लेकर दैनिक जागरण की मुहिम का असर अब ज़मीन पर दिखने लगा है। लंबे समय से बाहरी दिल्ली की कई सड़कों पर गैर-कानूनी रास्ते बने हुए थे, जिनकी वजह से दोपहिया वाहन चालक अक्सर उल्टी दिशा में गाड़ी चलाकर शॉर्टकट लेते थे। इससे न सिर्फ उनकी जान को खतरा होता था, बल्कि पैदल चलने वालों और दूसरे ड्राइवरों के लिए भी बड़ा खतरा बना रहता था।

    दैनिक जागरण ने 25 नवंबर के अंक में इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए ऐसे रास्तों से होने वाले खतरों के बारे में बताया था। रिपोर्ट के बाद संबंधित विभाग और एक्टिव हुए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में आया। रविवार देर रात बादली-बवाना रोड पर समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास पांच गैर-कानूनी रास्ते बंद कर दिए गए। इन रास्तों का इस्तेमाल लंबे समय से दोपहिया वाहन चालक गलत दिशा में जाने के लिए कर रहे थे, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम होता था बल्कि एक्सीडेंट का भी खतरा रहता था।

    जागरण ने जब PWD अधिकारियों को इस समस्या के बारे में बताया, तो PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शंकर सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया और एक टीम भेजकर रात 1 बजे तक काम पूरा करवा दिया। यह काम 150 मीटर के दायरे में किया गया, जिससे इस रास्ते पर अव्यवस्था और एक्सीडेंट का खतरा साफ तौर पर कम हुआ है। स्थानीय लोगों और रेगुलर आने-जाने वालों ने भी राहत की सांस ली है।

    बादली-बावन रोड ही नहीं, बल्कि रोहतक रोड पर भी नांगलोई से मुंडका और मुंडका से टिकरी बॉर्डर तक जल्द ही गैर-कानूनी रास्तों को ठीक कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन रास्तों को बंद करने का काम शुरू हो गया है और अगले एक से दो दिन में करीब पांच से छह गैर-कानूनी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे।