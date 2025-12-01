दिल्ली: जागरण की मुहिम लाई रंग, बादली-बवाना रोड पर 5 अवैध रास्ते रातों-रात बंद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में रोड सेफ्टी को लेकर दैनिक जागरण की मुहिम का असर अब ज़मीन पर दिखने लगा है। लंबे समय से बाहरी दिल्ली की कई सड़कों पर गैर-कानूनी रास्ते बने हुए थे, जिनकी वजह से दोपहिया वाहन चालक अक्सर उल्टी दिशा में गाड़ी चलाकर शॉर्टकट लेते थे। इससे न सिर्फ उनकी जान को खतरा होता था, बल्कि पैदल चलने वालों और दूसरे ड्राइवरों के लिए भी बड़ा खतरा बना रहता था।

दैनिक जागरण ने 25 नवंबर के अंक में इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए ऐसे रास्तों से होने वाले खतरों के बारे में बताया था। रिपोर्ट के बाद संबंधित विभाग और एक्टिव हुए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में आया। रविवार देर रात बादली-बवाना रोड पर समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास पांच गैर-कानूनी रास्ते बंद कर दिए गए। इन रास्तों का इस्तेमाल लंबे समय से दोपहिया वाहन चालक गलत दिशा में जाने के लिए कर रहे थे, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम होता था बल्कि एक्सीडेंट का भी खतरा रहता था।

जागरण ने जब PWD अधिकारियों को इस समस्या के बारे में बताया, तो PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शंकर सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया और एक टीम भेजकर रात 1 बजे तक काम पूरा करवा दिया। यह काम 150 मीटर के दायरे में किया गया, जिससे इस रास्ते पर अव्यवस्था और एक्सीडेंट का खतरा साफ तौर पर कम हुआ है। स्थानीय लोगों और रेगुलर आने-जाने वालों ने भी राहत की सांस ली है।