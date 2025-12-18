1150 किमी सड़कें नवंबर 2026 तक... कंस्ट्रक्शन कंपनी को मरम्मत की जिम्मेदारी, मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा एलान

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। अब से, नई बनी सड़कों की मरम्मत की ज़िम्मेदारी कंस्ट्रक्शन कंपनी की होगी और यह ज़िम्मेदारी पाँच साल तक रहेगी। सड़क बनाने वाली कंपनी का नाम और संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखाए जाएंगे। सड़क का काम शुरू होने से पहले, सभी एजेंसियों को उनके दो साल के प्लान की जानकारी मांगने के लिए लेटर भेजे जाएंगे।

अगर कोई एजेंसी यह जानकारी नहीं देती है और छह महीने बाद सड़क खोदने की कोशिश करती है, तो उसे इजाज़त नहीं दी जाएगी। सड़कों को बार-बार खोदने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। मार्च तक दिल्ली में 450 किलोमीटर सड़कें बन जाएंगी, और नवंबर 2026 तक दिल्ली में कुल 1150 किलोमीटर सड़कें बन चुकी होंगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है।

लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पिछली AAP सरकार के 11 साल के कार्यकाल के दौरान पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों का एक बड़ा बंडल पेश किया। फाइलों को दिखाते हुए मंत्री ने कहा कि ये दस्तावेज़ सालों की प्रशासनिक लापरवाही और नाकामी का सबूत हैं, जिसका नतीजा आज दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा लिस्टेड प्रोजेक्ट्स में कचरे के ढेरों का निपटारा, पार्कों का निर्माण और रखरखाव, फुटपाथ और पक्की सड़कों की मरम्मत, ई-कचरा प्रबंधन, यमुना नदी की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मज़बूत करना, सड़क सफाई और मैकेनिकल सफाई सिस्टम, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, नालियों का रखरखाव, और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करना, और कई अन्य बुनियादी नागरिक ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि यह सारा काम पिछले 11 सालों में पूरा हो जाना चाहिए था। अगर इसका आधा भी हो गया होता, तो आज दिल्ली प्रदूषण, जलभराव और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ नहीं रही होती। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए वर्मा ने कहा कि दिल्ली की पर्यावरण और नागरिक समस्याएं अचानक पैदा नहीं हुई हैं, बल्कि ये सालों की अनदेखी का नतीजा हैं। मंत्री ने दिल्ली के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार के साफ और समयबद्ध एक्शन प्लान की भी घोषणा की।