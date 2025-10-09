Delhi Road Accidents: पैदल और साइकिल से चलना नहीं है दिल्ली में सुरक्षित, डेढ़ साल में गई 619 की जान

जागरण संवादाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जहां की सड़क से लेकर यातायात व्यवस्था आदर्श होनी चाहिए लेकिन वहीं स्थिति बहुत खराब है। राजधानी की दिल्ली की सड़कें पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए खूनी साबित होती है। क्योंकि जो भी घातक हादसा होता है उसमें बचने की संभवना न के बराबर ही रहती है। पुलिस के आंकडें इसकी पुष्टि करते हैं।

पुलिस के आंकडों अनुसार वर्ष 2024 और 2025 में जून तक हुए साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के साथ हुए घातक हादसों में 619 लोगों की जान तक चली गई है। इसकी एक बड़ी वजह दिल्ली की सड़कों पर पैदल और साइकिल सवारों के चलने के लिए पर्याप्त स्थान ही नहीं हैं अगर हैं भी तो या तो वह जर्जर हैं या फिर उस पर कब्जा हो रखा है।



आलम यह है कि लुटियंस दिल्ली में भी पूरी तरह साइकिल ट्रेक नहीं है। 1280 किलोमीटर वाले एनडीएमसी क्षेत्र में मात्र 372 किलोमीटर लंबा ही फुटपाथ है और सात किलोमीटर लंबे ही साइकिल ट्रेक हैं। लुटियंस दिल्ली से इतर हैं पीडब्ल्यूडी की सड़कों की स्थिति भी खराब है। 1259 किलोमीटर लंबी सड़क पर मात्र 100 किलोमीटर से कम है का ही साइकिल ट्रेक है और जो फुटपाथ है वह या तो क्षतिग्रस्त हैं या फिर कब्जों की जद में है।

यह हालत तब है जब दिल्ली में जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उस हिसाब से न तो सड़कों का विस्तार किया जा रहा है और न ही साइकिल चालकों के लिए अलग से साइकिल ट्रैक की व्यवस्था की जा रही है। जनसंख्या के साथ-साथ हर साल वाहनों का दबाव भी काफी तेजी से बढता जा रहा है। इन सब कारणाें से हर साल सड़क हादसों में वृद्धि हो रही है।

सड़क हादसे मेें सबसे अधिक मौत पैदल यात्रियों व साइकिल सवारों की हो रही है। इन हादसों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए सभी राज्यों को छह माह के अंदर पैदल यात्रियों व साइकिल चालकों को लेकर व्यवस्था बनाने के लिए आदेश जारी किया है।