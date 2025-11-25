Language
    आनंद विहार फ्लाईओवर से गीता कॉलोनी गोलचक्कर तक... दिल्ली में 143 ब्लैक स्पॉट पर लाइट-साइन बोर्ड गायब, सड़क हादसे अब भी बरकरार

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:17 PM (IST)

    दिल्ली में ब्लैक स्पॉट की संख्या घटी है, पर हादसों में कमी नहीं आई। खराब सड़कें और स्ट्रीट लाइटें मुख्य कारण हैं। पुलिस और PWD सुधार के लिए काम कर रहे हैं, पर गति धीमी है। गलत डिजाइन और गड्ढों से इस साल 1,149 मौतें हुईं। कई जगहों पर पेड़ों और खराब लाइटों से खतरा है। PWD ने कुछ जगहों पर सुधार किए हैं, पर कई शिकायतें अनसुनी हैं। ब्लैक स्पॉट को ठीक करना ज़रूरी है।

    पटपड़गंज रोड पर ऊंची ग्रिल होने के कारण कई बार वाहन सवार कट पर दूसरी तरफ ठीक से देख नहीं पाते और वाहनों के टकराने पर चोटिल हो जाते हैं। जागरण


    जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। राजधानी में पिछले साल के मुकाबले ब्लैक स्पॉट की संख्या में कमी आई है, लेकिन हादसों की दर में कोई कमी नहीं आई है। खराब सड़क डिजाइन और खराब स्ट्रीट लाइटें इसकी वजह हैं। पुलिस और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। पिछले साल दिल्ली में करीब 230 ब्लैक स्पॉट थे; पुलिस के मुताबिक, अभी 143 हैं। इन ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए अभी बहुत काम किया जाना बाकी है।

    इस साल, गलत सड़क डिजाइन, गैर-कानूनी कट और गड्ढों समेत अलग-अलग वजहों से 1,149 लोगों की जान गई है। यह ब्लैक स्पॉट आनंद विहार-अप्सरा बॉर्डर फ्लाईओवर पर दो पेड़ों की वजह से बना था। पेड़ बिल्कुल बीच में थे। इस साल, वहां एक बाइक सवार की मौत हो गई। ब्लैक स्पॉट हटा दिया गया है और पेड़ भी हटा दिए गए हैं। गगन सिनेमा फ्लाईओवर के पास सड़क के बीच में लगे तीन पेड़ ट्रैफिक में रुकावट डालते हैं।

    यह ब्लैक स्पॉट बन गया है। पेड़ों को हटाने की परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं ली गई है। NH-9 पर तीन अंडरपास बने हैं। ये अंडरपास रिहायशी इलाकों को NH-9 से जोड़ते हैं। इन अंडरपास पर एक्सीडेंट का खतरा रहता है। इस साल यहां चार सड़क हादसे हो चुके हैं, जिसमें पांच लोग घायल हुए हैं। अंडरपास के पास कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और NHAI ने कोई बदलाव नहीं किया है।

    पटपड़गंज रोड पर गुरु अंगद नगर के पास क्रॉसिंग पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने यहां ऊंचे लोहे के डिवाइडर लगाए हैं। क्रॉसिंग पर मुड़ते समय एक रास्ते पर चलने वाले ड्राइवर दूसरे रास्ते पर चलने वाले वाहनों को नहीं देख पाते, जिससे एक्सीडेंट होते हैं। हर्ष विहार में वजीराबाद रोड पर फ्लाईओवर से नीचे उतरने के तुरंत बाद भी ट्रैफिक सिग्नल है। फ्लाईओवर से नीचे उतरने वाले वाहनों की तेज स्पीड के कारण यहां भी एक्सीडेंट होते हैं।

    गीता कॉलोनी में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने गोलचक्कर पर वाहन चालकों को पहले ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था। यहां पांच सड़कों का ट्रैफिक मिलता है। गोलचक्कर का डिजाइन भी गलत था, जिससे ट्रैफिक जाम होता था। जिले की रोड सेफ्टी कमिटी की सिफारिश के बाद, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने गोल चक्कर को फिर से डिज़ाइन किया और उसका दायरा बढ़ाया। इससे अब ट्रैफिक जाम नहीं लगता।

    विकास मार्ग ईस्ट दिल्ली को नई दिल्ली से जोड़ता है। करकरी मोड़ से लक्ष्मी नगर तक चार ट्रैफिक सिग्नल थे। इससे काफी ट्रैफिक जाम होता था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिए हैं और उनके पास यू-टर्न बना दिए हैं। इससे सड़क पर ट्रैफिक जाम कम हुआ है। स्वामी दयानंद मार्ग पर करकरी फ्लाईओवर पर डिवाइडर की ऊंचाई बढ़ा दी गई है। ऊंचाई कम होने की वजह से ड्राइवर डिवाइडर पार करके उल्टी दिशा में गाड़ी चलाते थे।

    साल मौतें घायल
    2024 1178 1148
    2025 1149 1115

    नोट: यह डेटा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का है। 2025 का डेटा 13 अक्टूबर तक का है।

    बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में डार्क स्पॉट आम हैं। रिठाला गांव के गोल चक्कर से लेकर कंझावला रोड पर मंगोलपुरी Y-ब्लॉक तक, दो किलोमीटर के दायरे में कई लाइटें खराब हैं, जिससे सड़क हादसों का बड़ा खतरा बना हुआ है। रोहतक रोड पर पीरागढ़ी चौक से लेकर महाराजा सूरजमल स्टेडियम तक, कई लाइटें लंबे समय से खराब हैं। इस वजह से, शाम होते ही इस हिस्से में अंधेरा छा जाता है।

    इस सड़क पर भारी ट्रैफिक होने की वजह से, इन डार्क स्पॉट से सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। मंगोलपुरी अंडरपास से लेकर सुल्तानपुर माजरा में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। सड़क हादसों में कई लोग घायल हो चुके हैं। इन जगहों पर लाइटों की मरम्मत की ज़िम्मेदारी PWD डिपार्टमेंट की है। लोगों का कहना है कि पिछले छह महीने से लाइटों की मरम्मत न होने की वजह से यह समस्या बनी हुई है।

    सुल्तानपुरी टर्मिनल से रोहिणी सेक्टर 22 तक तीन किलोमीटर के इलाके में काफी लाइटें खराब हैं। शाम होने के बाद बाइक चलाने वालों और पैदल चलने वालों का इस इलाके से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस सड़क पर बहुत ज़्यादा धूल होने से अंधेरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने कई बार DDA अधिकारियों से खराब लाइटों को चालू करने की मांग की है, लेकिन कोई सुनता नहीं है।

    स्ट्रीट लाइटें खराब होने की वजह से साउथ दिल्ली की मुख्य सड़कों पर अंधेरा छाया रहता है। यह स्थिति मोदी मिल फ्लाईओवर, ओखला फेज़ 3, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से कालकाजी मंदिर जाने वाले रास्ते के साथ-साथ आउटर रिंग रोड पर पंचशील पार्क फ्लाईओवर के नीचे आने-जाने के रास्तों पर भी बनी हुई है।

    स्ट्रीट लाइटें या तो काम नहीं कर रही हैं या खराब हैं। GK-1 से नेहरू प्लेस वाले रास्ते पर फ्लाईओवर के नीचे भी स्ट्रीट लाइटें काम नहीं कर रही हैं। नवंबर में PWD सेवा पोर्टल पर स्ट्रीट लाइटों से जुड़ी कुल 528 शिकायतें मिलीं, जिनमें से सिर्फ़ 182 का ही समाधान हुआ है। अक्टूबर में, स्ट्रीटलाइट के बारे में 704 शिकायतों में से सिर्फ़ 66 का ही समाधान किया गया।

    रोड क्रैश ब्लैक स्पॉट सड़क का 500 मीटर का हिस्सा होता है, जहाँ पिछले तीन सालों में पाँच या उससे ज़्यादा जानलेवा एक्सीडेंट हुए हैं, जिससे गंभीर चोटें आई हैं।

    इन जगहों को एक्सीडेंट की असामान्य फ्रीक्वेंसी के कारण तय किया गया है। ब्लैक स्पॉट के कई कारण हैं। ब्लैक स्पॉट आमतौर पर सड़क के डिज़ाइन या आस-पास के माहौल में कमियों के कारण बनते हैं, जैसे कि गलत ज्योमेट्रिक डिज़ाइन (तीखे मोड़, कन्फ्यूजिंग चौराहे), ट्रैफिक सिग्नल और रोड मार्किंग की कमी या खराब क्वालिटी, अतिक्रमण और सड़क के किनारे बिना प्लान के कंस्ट्रक्शन, पेड़, झाड़ियां, वगैरह।

    इन ब्लैक स्पॉट को ठीक करने की ज़रूरत होती है। एक बार पहचान हो जाने के बाद, ब्लैक स्पॉट को तय सेफ्टी गाइडलाइन के अनुसार ठीक किया जाना चाहिए और बेहतर बनाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में एक्सीडेंट कम हो सकें और साइंटिफिक तरीके से पूरी रोड सेफ्टी बेहतर हो सके।

    - सान्याल, CEO, कंज्यूमर वॉयस और मेंबर, रोड सेफ्टी नेटवर्क