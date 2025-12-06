Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Accident: शाहबाद डेरी में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार दो युवकों की मौत

    By Shamse Alam Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:56 PM (IST)

    दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार को ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात बवाना रोड स्थित महादेव चौक के पास एक तेज रफ्तार वैगनआर कार ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे में कार में सवार छह लोग भी घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहबाद डेरी थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कार जब्त कर ली है। शाहबाद डेरी निवासी कार चालक आकाश भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिसे इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों मृतक आपस में दोस्त हैं। दोनों किसी शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। तभी यह हादसा हुआ।

    बाहरी-उत्तरी हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि पांच दिसंबर को रात 11:43 बजे शाहबाद डेरी थाना पुलिस को इस हादसे के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के बाद जांच अधिकारी एएसआई सतीश चंद मौके पर पहुंचे। पुलिस को मौके पर एक वैगन-आर कार और मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त मिलीं।

    जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बवाना की तरफ से आ रही एक कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारी है। बाइक सवार दोनों युवक शाहबाद डेरी निवासी यशोधन और सेक्टर 35 रोहिणी निवासी अंश कुलदीप सिंह को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। कार में सवार घायल छह लोगों को भी महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त के अनुसार क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपित कार चालक आकाश को आगे के इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
    शमसे आलम