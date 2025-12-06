Delhi Accident: शाहबाद डेरी में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात बवाना रोड स्थित महादेव चौक के पास एक तेज रफ्तार वैगनआर कार ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे में कार में सवार छह लोग भी घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाहबाद डेरी थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कार जब्त कर ली है। शाहबाद डेरी निवासी कार चालक आकाश भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिसे इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों मृतक आपस में दोस्त हैं। दोनों किसी शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। तभी यह हादसा हुआ।

बाहरी-उत्तरी हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि पांच दिसंबर को रात 11:43 बजे शाहबाद डेरी थाना पुलिस को इस हादसे के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के बाद जांच अधिकारी एएसआई सतीश चंद मौके पर पहुंचे। पुलिस को मौके पर एक वैगन-आर कार और मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त मिलीं।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बवाना की तरफ से आ रही एक कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारी है। बाइक सवार दोनों युवक शाहबाद डेरी निवासी यशोधन और सेक्टर 35 रोहिणी निवासी अंश कुलदीप सिंह को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। कार में सवार घायल छह लोगों को भी महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भर्ती कराया गया।