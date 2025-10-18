दिल्ली के बेगमपुर में सड़क हादसा, टाटा नेक्सन कार ने बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर; घायलों का इलाज जारी

जागरण संवाददाता, बेगमपुर। शनिवार सुबह दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जाँच अधिकारी बेगमपुर थाना क्षेत्र के पास दहिया बादशाह मार्ग पर स्थित घटनास्थल पर पहुँचे, जहाँ उन्हें पता चला कि घायलों को पहले ही अस्पताल पहुँचा दिया गया है।

पूछताछ करने पर पता चला कि नेक्सन कार संख्या DL11GD 7485, मोटर साइकिल संख्या DL 8SNC8008 और एक ई-रिक्शा संख्या DL11H 0015TC के बीच टक्कर हुई थी। बेगमपुर लाल बत्ती के पास नेक्सन कार के चालक ने मोटर साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल ई-रिक्शा से टकरा गई और मोटर साइकिल सवार मनोज पुत्र पूरन दास निवासी 175 दीप विहार और ई-रिक्शा चालक राजू पुत्र राम सेवक निवासी 175 दीप विहार, उम्र 42 वर्ष, मामूली रूप से घायल हो गए।