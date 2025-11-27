दिल्ली दंगे के दौरान शादी समारोह में लूट के छह आरोपी बरी, कोर्ट ने साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा स्थित कोर्ट ने 2020 Delhi Riots के दौरान एक शादी समारोह में हुई लूटपाट के मामले में छह आरोपितों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाया है और प्रस्तुत साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिह्न हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समारोह के दौरान घुसे दंगाई खजूरी खास पुलिस थाने में शिकायतकर्ता मिथलेश ने प्राथमिकी कराते वक्त आरोप लगाया था कि 25 फरवरी 2020 को देर रात उनकी बेटी की शादी के दौरान दंगाई समारोह में घुस आए थे और नकदी व आभूषण से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार कुछ लोगों की पहचान क। इस मामले में गुलजार, शहजाद, वाजिद, शाजिद, सलीम और शाहबाज को आरोपित बनाया था।