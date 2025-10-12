Language
    दिल्ली में CRS पोर्टल का लाभ तभी मिलेगा जब MCD यह काम करेगा

    By Nihal Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:51 PM (IST)

    दिल्ली में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पोर्टल एमसीडी ज़ोन और जिला प्रशासन की सीमाओं के अलग होने के कारण एकीकृत नहीं हो पाया है। राज्य सरकार सीमाओं को संरेखित करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है, जिससे निवासियों को लाभ होगा। एमसीडी का दावा है कि उनका पोर्टल बेहतर है। दिल्ली सरकार ने ज़ोन के सीमांकन को एकीकृत करने की घोषणा की है, जिससे समस्या दूर हो जाएगी।

    सीआरएस पोर्टल एमसीडी ज़ोन और जिला प्रशासन की सीमाओं के अलग होने के कारण एकीकृत नहीं हो पाया है। 

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए देशभर में शुरू किया गया नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पोर्टल अभी तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ एकीकृत नहीं हो पाया है। इसका एक कारण एमसीडी ज़ोन और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले सरकारी ज़िला प्रशासन के बीच अलग-अलग सीमाएं हैं।

    नतीजतन, 18 से ज़्यादा राज्य इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, लेकिन दिल्ली के निवासी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हालाँकि, राज्य सरकार ने ज़िला प्रशासन और एमसीडी ज़ोन के बीच सीमाओं को संरेखित करने की प्रक्रिया शुरू की है, जो जल्द ही पूरी हो जाएगी और दिल्ली के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा।

    एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमसीडी का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पोर्टल बेहतरीन है। वे अब औसतन सात दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, जबकि पहले यह मानक 21 दिनों में पूरा होता था। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 2024 में देशव्यापी एकीकृत जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पोर्टल लॉन्च किया था, लेकिन दिल्ली में इससे जुड़ने में मुश्किल ज़िला प्रशासन और एमसीडी ज़ोन के बीच अलग-अलग सीमाएँ होने के कारण है।

    देश के अन्य राज्यों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि एमसीडी में ये जोनल अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। नतीजतन, केंद्र सरकार द्वारा डिज़ाइन किया गया सीआरएस पोर्टल विशेष रूप से जिला प्रशासन के लिए बनाया गया है, यही वजह है कि इससे जुड़ने में दिक्कतें आ रही हैं।

    उन्होंने कहा कि हमें केंद्र सरकार से इस पोर्टल से जुड़ने के निर्देश मिले हैं। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने यह भी घोषणा की है कि एमसीडी और जिला प्रशासन के लिए ज़ोन का सीमांकन एकीकृत किया जाएगा। इससे यह समस्या दूर हो जाएगी।

    गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाली तीन संस्थाएँ हैं। एमसीडी सबसे ज़्यादा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करती है। वहीं एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड के पास भी अपने अधिकार क्षेत्र में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने और प्रमाण पत्र जारी करने की ज़िम्मेदारी है।

    गौरतलब है कि दिल्ली में 2024 में अस्पतालों में 102,737 जन्म पंजीकरण दर्ज किए गए, जबकि 11,995 गैर-संस्थागत पंजीकरण थे। इसी प्रकार, दिल्ली में 1,39,480 मृत्यु पंजीकरण हुए, जिनमें से 90,883 संस्थागत पंजीकरण थे, जबकि 48,597 गैर-संस्थागत पंजीकरण थे।