Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: 'धमाके से कान सुन्न हो गया, फिर 2 मिनट बाद...'; यासीन ने जो देखा उससे कांप उठेगी रूह!

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:24 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके से दहशत फैल गई। कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका बहुत जोरदार था, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और लोग हवा में उछलकर गिरे। पुलिस और एनएसजी की टीमें जांच में जुटी हैं और इलाके को सील कर दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लाल किले के पास जबर्दस्त धमाके में मृतकों की संख्या 15 पहुंची।

    लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए भीषण ब्लास्ट ने रविवार शाम को दहशत फैला दी। इस धमाके में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ितों ने बताया कि ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और कई लोग हवा में उछलकर नीचे गिरे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहाड़गंज निवासी और पीड़ित बलबीर सिंह ने बताया कि वह अपनी वैगनआर कार में बैठे थे। जाम की स्थिति थी, तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट के तुरंत बाद एक व्यक्ति मेरी गाड़ी के ऊपर गिरा, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बलबीर सिंह का कहना है कि वह बाल-बाल बचे क्योंकि उनके भाई सामान खरीदने चांदनी चौक गए थे और उन्होंने उन्हें लाल किले के सामने बुलाया था, लेकिन वे समय पर नहीं आ पाए। अगर वह समय पर पहुंच जाते, तो शायद आज जिंदा न होते।

    पानीपत निवासी महेश ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा मानो बाजार के बीच में बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। पूरा इलाका धुएं से भर गया और चारों ओर चीख-पुकार मच गई। वहीं, चंदू नगर निवासी व रिक्शा चालक यासीन बताया कि उनके रिक्शे में तीन सवारियां थीं। एक धमाके के साथ सब कुछ उड़ गया। मैं गाड़ी के नीचे जा गिरा। कान अब भी सुन्न हैं। दो मिनट बाद होश आया तो सवारियां कहीं नजर नहीं आईं।

    यासीन के अनुसार, वह कश्मीरी गेट से तीन नेपाली यात्रियों को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे थे। धमाके के बाद चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी आंखों से तीन-चार शव देखे और कई लोगों को गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा पाया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और सड़क पर खून ही खून फैल गया। पुलिस और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमाके के पीछे कौन-सा संगठन या कारण था।

    लाल किले के आसपास का इलाका सील कर दिया गया है और पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। राजधानी दिल्ली एक बार फिर दहशत में है, और लोगों की निगाहें अब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर टिकी हैं।