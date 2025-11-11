राहुल गांधी, रोको और भागो... रिपोर्टर से बातचीत करते ही बड़ा धमाका; VIDEO में दहशत का मंजर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किले के सामने हुए विस्फोट की जांच के लिए फोरेंसिक, पुलिस, एनएसजी और एनआईए की टीमें देर रात तक मौजूद रहीं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। लाल किले के चारों ओर पुलिस का घेराव कर दिया गया है।

नागरिकों को घटनास्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवाएँ अभी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं।

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="hi" dir="ltr">लाल किले के पास हुए विस्फोट के समय चांदनी चौक में माहौल सामान्य था। विस्फोट होते ही इलाके में दहशत फैल गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विस्फोट की आवाज़ सुनी जा सकती है।<a href="https://twitter.com/hashtag/delhiblast?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#delhiblast</a> <a href="https://t.co/lIgKpKStTA">pic.twitter.com/lIgKpKStTA</a></p>— Rajesh Kumar (@jagranrajesh123) <a href="https://twitter.com/jagranrajesh123/status/1988066621311898029?ref_src=twsrc%5Etfw">November 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

