Delhi Weather: दिल्ली में पिछले दो सालों में शुक्रवार की सुबह रही सबसे ठंडी, वायु की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पहुंची

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:20 PM (IST)

    दिल्ली में शुक्रवार को पिछले दो सालों में अक्टूबर का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जो 17 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, जो 'खराब' श्रेणी में पहुंच गई है। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को धुंध छाए रहने का अनुमान है और रविवार से बारिश की संभावना है।

    पिछले दो सालों में शुक्रवार की सुबह रही सबसे ठंडी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। शुक्रवार को राजधानी में पिछले दो सालों में अक्टूबर का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो गुरुवार रात 17 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं, पिछले चार दिनों से ''बहुत खराब'' श्रेणी में रहने के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और यह ''खराब'' श्रेणी में पहुंच गई। अभी एक दो दिन यह फौरी राहत बरकरार रह सकती है।

    मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री कम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले दो सालों में सबसे कम तापमान भी है, क्योंकि 2024 में 15 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा था।

    वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 96 से 39 प्रतिशत रहा। पूसा दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 16.0 डिग्री और अधिकतम 30.4 डिग्री दर्ज किया गया।

    मौसम विभाग के अनुसार शनिवार सुबह धुंध छाए रहने का अनुमान है। दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 डिग्री और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार शाम या रात बादल छाएंगे। सोमवार और मंगलवार को हल्की वर्षा भी होगी।

    दूसरी ओर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। हवा चलने से 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 275 रहा, जो इसे ''खराब'' श्रेणी में रखता है। पिछले चार दिनों से यह ''बहुत खराब'' श्रेणी में बना हुआ था।

    आनंद विहार में सभी निगरानी केंद्रों में सबसे ज़्यादा 414 एक्यूआई दर्ज किया गया। सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार शहर भर के 38 निगरानी केंद्रों में से 10 ने ''बहुत खराब'' वायु गुणवत्ता दर्ज की, 24 ''खराब'' श्रेणी में जबकि तीन ''मध्यम'' श्रेणी में रहे।

    सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, इसकी तुलना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोढडा और गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता ''खराब'' श्रेणी में रही। एक्यूआई का स्तर 200 से 300 के बीच रहा।

    केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि दिल्ली का एक्यूआइ शनिवार को भी ''खराब'' श्रेणी में रहने की संभावना है। इसके बाद अगले छह दिनों तक यह ''खराब'' और ''बहुत खराब'' के बीच उतार-चढ़ाव कर सकता है।

    वहीं आइआइटीएम पुणे की डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का योगदान 17.8 प्रतिशत था। इस बीच, उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को पंजाब में पराली जलाने की 28 और उत्तर प्रदेश में 13 घटनाएं हुईं।