दिल्ली में 13 रेलवे स्टेशनों पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने का काम तेजी से जारी, सांसद बिधूड़ी ने दी जानकारी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली में 13 रेलवे स्टेशनों पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम तेजी से जारी है। इनमें निजामुद्दीन सहित नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन जैसे बड़े जंक्शन भी शामिल है, जिनका जल्द कायाकल्प होगा। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया है कि हाल में हुए संसद सत्र में इस बारे में प्रश्न पूछा था जिसपर उत्तर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखित में जवाब दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी दी गई है कि देश में कुल 1337 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है जिनमें दिल्ली के 13 स्टेशन नई दिल्ली, आनंद विहार, बिजवासन, दिल्ली कैंट, आदर्श नगर, सराय रोहिल्ला, शाहदरा, हजरत निजामुद्दीन, नरेला, सब्जी मंडी, सफदरजंग और तिलक ब्रिज शामिल हैं।