दिल्ली और आसपास के इलाके के लोग नहीं कर पाएंगे रेलवे में रिजर्वेशन, अभी ही बुक कर लें सीट!
भारतीय रेलवे ने तकनीकी रखरखाव के कारण 23-24 दिसंबर की रात को पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया है। रात 11 ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने तकनीकी रखरखाव कार्य के कारण 23-24 दिसंबर की रात को पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया है। यह बंदी रात 11:45 बजे से सुबह 4:15 बजे तक लागू रहेगी, यानी करीब साढ़े चार घंटे तक PRS सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी। इस दौरान यात्रियों को रिजर्वेशन संबंधी कई सुविधाओं में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
इस अवधि में ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस चेक करना, वर्तमान रिजर्वेशन की जानकारी, टिकट कैंसिलेशन, दिल्ली से प्रस्थान करने वाली ट्रेनों की बुकिंग, चार्ट तैयार करना तथा ईडीआरसेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। साथ ही रेलवे टिकट काउंटरों पर PRS रिपोर्ट की सुविधा भी प्रभावित रहेगी, जिससे रात के समय यात्रा करने वाले या टिकट संबंधी कार्य करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह अस्थायी बंदी पीएनआर फाइल कम्प्रेशन के लिए की जा रही है, जिसका उद्देश्य सिस्टम को अधिक कुशल बनाना है। इस प्रक्रिया से भविष्य में यात्रियों को तेज और बेहतर रिजर्वेशन सेवाएं मिल सकेंगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस दौरान अपने जरूरी कार्य पहले ही पूरा कर लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।