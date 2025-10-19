धनतेरस पर बढ़ गई भीड़, दिल्ली के रेलवे-बस स्टेशन पर व्यवस्था पड़ रही कम; यात्रियों को हो रही परेशानी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली व छठ पर घर जाने को लेकर दिल्ली के रेलवे और बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ चरम पर पहुंच गई है। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरे हुए हैं। व्यवस्थाएं कागज पर मजबूत दिखती हैं, लेकिन जमीन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ से उनका संतुलन बिगड़ रहा है। हालात यह हैं कि रेलवे और परिवहन विभाग की गईं व्यवस्थाएं भीड़ के आगे कमजोर पड़ती दिख रहे हैं।

नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन, कश्मीरी गेट और आनंद विहार बस स्टेशन हर जगह यात्रियों का भीड़ उमड़ पड़ी है। विशेष यह कि स्टेशन पर प्रवेश के समय यात्रियों की जांच और प्रवेश की प्रक्रिया लंबी होने से यात्री काफी समय तक फंसे रहते हैं। जिससे परेशानी और लाइन लगातार बढ़ती जा रही है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर ठहरने की अनुमति नहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सर्वाधिक भीड़ है। त्योहारों के समय यह देश के सबसे व्यस्त स्टेशन में शामिल हो जाता है। रेल प्रशासन ने यहां यात्रियों की सुविधा के लिए अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाया है, ताकि बिना टिकट या समय से पहले पहुंचने वाले यात्रियों को प्लेटफार्म पर न जाना पड़े। इस एरिया में बैठने और ठहरने की व्यवस्था सीमित है, इसके सापेक्ष यात्रियों भीड़ असीमित। इस कारण व्यवस्था कम पड़ रही है।

इसके बावजूद प्लेटफार्म पर ट्रेन के समय यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। ट्रेन पर चढ़ने-उतरने के समय जबरदस्त धक्का-मुक्की हो रही है। यह स्थिति तब है जब रेल प्रबंधन ने प्लेटफार्म टिकट की बिक्री सीमित कर दी है और सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल है। कई यात्री वेटिंग टिकट लेकर ही यात्रा करने को मजबूर हैं।

पटना जा रहे रितेश ने बताया कि उनका बीते रोज पूर्वा एक्सप्रेस में आरक्षण था पर, भीड़ के कारण वह ट्रेन में चढ़ ही नहीं सके। आज उन्हें जनरल टिकट पर जाना पड़ रहा है। वाराणसी जा रही कंचन श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि जब सब कुछ पहले से मालूम है तो व्यवस्था उसके अनुसार क्यों नहीं होती। हर बार यात्रियों को क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है।

पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और सराय रोहिल्ला स्टेशन पर भी दबाव पूर्वांचल और बिहार जाने वाले यात्रियों की अधिकता के कारण आनंद विहार टर्मिनल, सराय रोहिल्ला के साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ बढ़ गई है। रेलवे ने इन दोनों स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए अस्थायी होल्डिंग जोन बनाए हैं और यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे ट्रेन के निर्धारित समय से अधिक पहले स्टेशन न पहुंचें।

इसके बावजूद यात्रियों की आमद इतनी ज्यादा है कि सुरक्षा बलों को बैरिकेड लगाकर प्रवेश नियंत्रित करना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के समय प्रतिदिन औसतन दो लाख से अधिक यात्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। प्लेटफार्म पर अनुशासन बनाए रखने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के अतिरिक्त जवानों की ड्यूटी लगाई गई है।



कश्मीरी गेट बस स्टेशन के अंदर और बाहर जाम ही जाम, अंदर बस का बाहर आटो का रेल यात्रा के साथ ही बस यात्रा का भी हाल बेहाल है। बस स्टेशन की स्थिति भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। बस स्टेशन के अंदर और बाहर जाम ही जाम है। कश्मीरी गेट आइएसबीटी से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल की ओर जाने वाली बस में इस समय सीट मिलना मुश्किल है। बस स्टेशन के भीतर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और यात्री सुरक्षा-सुविधा के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।