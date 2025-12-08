चार दिन से ठप है पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट, लोग परेशान; दर्ज नहीं करा पा रहे शिकायतें
दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की वेबसाइट चार दिनों से ठप है, जिससे जनता परेशान है क्योंकि वे शिकायतें दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। परिय ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के लिए विकास कार्य करने वाली सबसे प्रमुख एजेंसी लोक निर्माण विभाग की पिछले चार दिन से वेबसाइट ठप है। मगर विभाग के अधिकारी बेखबर हैं। जनता परेशान हाे रही है, लोग सड़कों और स्ट्रीट लाइटों से संबंधित शिकायतें वेबसाइट पर नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों ने शिकायतें की हैं वे अपना स्टेटस नहीं जान पा रहे हैं।
वहीं परियोजनाओं की प्रतिदिन की निगरानी के लिए बनाया गया विभाग का प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ठप है। विभाग के तमाम आर्डर वेबसाइट पर लोड होते हैं, वह कार्य भी ठप है। वेबसाइट क्यों ठप हुई और कब तक ठीक होगी इस पर अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं हैं, अधिकारी इसे लेकर गंभीर भी नहीं दिख रहे हैं।
दिल्ली लोक निर्माण विभाग में 3000 से अधिक स्टाफ काम कर रहा है। इसमें से 600 से अधिक अभियंता कार्यरत हैं। इस विभाग के पास में 1440 किलोमीटर लंबाई वाली सड़के हैं। विभिन्न सरकारी विभागों की इमारतों का निर्माण और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी विभाग के पास है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के विकास कार्य इसी विभाग के पास आते हैं। यह पहली बार है कि जब इस विभाग की वेबसाइट को लेकर समस्या खड़ी हुई है।
