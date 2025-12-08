चार दिन से ठप है पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट, लोग परेशान; दर्ज नहीं करा पा रहे शिकायतें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के लिए विकास कार्य करने वाली सबसे प्रमुख एजेंसी लोक निर्माण विभाग की पिछले चार दिन से वेबसाइट ठप है। मगर विभाग के अधिकारी बेखबर हैं। जनता परेशान हाे रही है, लोग सड़कों और स्ट्रीट लाइटों से संबंधित शिकायतें वेबसाइट पर नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों ने शिकायतें की हैं वे अपना स्टेटस नहीं जान पा रहे हैं।

वहीं परियोजनाओं की प्रतिदिन की निगरानी के लिए बनाया गया विभाग का प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ठप है। विभाग के तमाम आर्डर वेबसाइट पर लोड होते हैं, वह कार्य भी ठप है। वेबसाइट क्यों ठप हुई और कब तक ठीक होगी इस पर अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं हैं, अधिकारी इसे लेकर गंभीर भी नहीं दिख रहे हैं।