दिल्ली में जल्द ही पर्यटकों के लिए चलेंगी बैंगनी रंग की बसें, अगले महीने से शुरू होगी नई योजना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नई दिल्ली क्षेत्र के लोकप्रिय स्थलों प्रधानमंत्री संग्रहालय से दिल्ली हाट तक का भ्रमण पर्यटक जल्द ही बैंगनी रंग से सजी बसों में कर सकेंगे। इन पर सिग्नेचर ब्रिज और भारत मंडपम जैसे ऐतिहासिक स्थलों को भी दर्शाया गया होगा। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग इस सेवा को इसी माह या अगले महीने शुरू करने की योजना बना रहा है।



एक अधिकारी ने कहा, 'हम पर्यटकों के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय से भारत मंडपम, युद्ध स्मारक, नए संसद परिसर, दिल्ली हाट आदि जैसे अन्य लोकप्रिय स्थलों के लिए शाम के ट्रिप शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसके माध्यम से, हम दिल्ली आने वाले विदेशियों और पर्यटकों को लक्षित करने की योजना बना रहे हैं। हमने डीटीसी से नौ मीटर लंबी नई इलेक्ट्रिक बसें किराए पर ली हैं।'



उन्होंने कहा, 'चूंकि संग्रहालय शाम छह बजे बंद हो जाता है, इसलिए हम वहीं से ट्रिप शुरू करेंगे और फिर अन्य स्थलों की ओर बढ़ेंगे।'



बसें बैंगनी रंग की होंगी और उन पर सिग्नेचर ब्रिज, इंडिया गेट और भारत मंडपम जैसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों की तस्वीरें होंगी। अधिकारी ने बताया कि यह उन्हें सड़कों पर चलने वाली दूसरी बसों से अलग दिखाएगा। बस में यात्रा का किराया वयस्कों के लिए 500 रुपये और छह से बारह साल के बच्चों के लिए 300 रुपये होगा।