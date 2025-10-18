इस साल 10 महीनों में DTC की 2820 बसें सड़कों से हट गईं, कांग्रेस ने दिल्ली की BJP सरकार पर बोला हमला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता से वोट लेकर भाजपा दिल्ली की जनता की मूलभूत जरुरतों को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। दीवाली और छठ पर्व पर जब लोगों को बसों की ज्यादा जरुरत है, उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।



यादव ने कहा कि डीटीसी के बेड़े में बसें बढ़ने की बजाय लगातार कम हो रही हैं। इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर 10 महीनों में डीटीसी की 2287 बसें और 553 कलस्टर बसें कुल मिलाकर 2820 बसें हटी हैं। दिल्लीवालों को बसों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।