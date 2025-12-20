दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को दी गोली मारने की सूचना, पुलिस ने दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में चार नकाबपोश बदमाशों द्वारा एक प्रॉपर्टी डीलर को पैर में गोली मारे जाने की एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, हालांकि एम्स ट्रामा सेंटर में पैर में किसी तरह की गोली लगने के निशान नहीं मिले हैं।

एफएसएल टीम ने मौका मुआयना किया तो वहां भी गोली चलने के सबूत नहीं मिले। जैसे कि खाली कारतूस वगैरह नहीं मिला। पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। शिकायतकर्ता ने सुबह 8.30 बजे पुलिस को सूचना दी थी कि उसे गोली मार दी है, उस वक्त वह सैर कर रहा था।