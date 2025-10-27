Language
    पुजारी पति ने घरेलू झगड़े में पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, कमरे में सो रही थी बेटी 

    By Shamse Alam Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:36 AM (IST)

    दिल्ली के केशवपुरम में एक पुजारी ने घरेलू झगड़े में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले तकिये से मुंह दबाया और फिर गमछे से गला घोंट दिया। हत्या के बाद, उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया। मृतका की पहचान सुषमा शर्मा के रूप में हुई है, और घटना के समय उनकी बेटी कमरे में सो रही थी।

    घरेलू झगड़े में पत्नी की गला घोंटकर हत्या

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। केशवपुरम थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक पुजारी ने घरेलू विवाद के कारण पत्नी की हत्या कर दी। आरोपित ने पहले तकिये से पत्नी का मुंह दबाया और फिर गमछे से गला घोंट दिया। हत्या के बाद आरोपित ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 

    मृतका की पहचान 40 वर्षीय सुषमा शर्मा के रूप में हुई है। घटना के वक्त दंपती की 11 वर्षीय बेटी उसी कमरे में सो रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कमरे के हालात देखकर अधिकारियों को शक हुआ। पूछताछ में पति ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    शिव मंदिर में पुजारी का काम 

    उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि आरोपित की पहचान दिनेश शर्मा के रूप में हुई है। वह अपने छोटे भाई बाबू शर्मा के मकान की चौथी मंजिल पर पत्नी और बेटी के साथ रहता था। दिनेश कन्हैया नगर की गली नंबर 19 स्थित शिव मंदिर में पुजारी का काम करता था। 

    शनिवार देर रात करीब 1:05 बजे दिनेश ने फोन कर बताया कि उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। सूचना मिलने पर केशवपुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चौथी मंजिल पर जाकर देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और महिला फर्श पर अचेत पड़ी थी, जबकि बिस्तर पर बच्ची सो रही थी। 

    महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। हालांकि, कमरे की स्थिति संदिग्ध लगने पर पुलिस ने क्राइम और फोरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने मौके से कई अहम साक्ष्य जुटाए।

    आरोपित ने पुलिस को बताया, पत्नी करती थी झगड़ा

    पूछताछ के दौरान दिनेश ने बताया कि उसकी पत्नी अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी, जिससे वह परेशान था। शनिवार रात भी दोनों के बीच बहस हुई और गुस्से में आकर उसने पहले तकिये से पत्नी का मुंह दबाया, फिर गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।