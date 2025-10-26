दिल्ली में पुजारी ने गला घोंटकर पत्नी को मार डाला, बगल के कमरे में सोती रही बेटी; पुलिस को खुद किया फोन

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। केशवपुरम थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक पुजारी ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपित ने पहले तकिए से पत्नी का मुंह दबाया और फिर गमछे से गला घोंट दिया। हत्या के बाद आरोपित ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका की पहचान सुषमा शर्मा (40) के रूप में हुई है। घटना के वक्त दंपती की 11 वर्षीय बेटी उसी कमरे में सो रही थी।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कमरे के हालात देखकर अधिकारियों को शक हुआ। पूछताछ में पति ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपित की पहचान दिनेश शर्मा (42) के रूप में हुई है।

वह अपने छोटे भाई बाबू शर्मा के मकान की चौथी मंजिल पर पत्नी और बेटी के साथ रहता था। दिनेश कन्हैया नगर की गली नंबर 19 स्थित शिव मंदिर में पुजारी का काम करता था। उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात करीब 1:05 बजे दिनेश ने फोन कर बताया कि उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। सूचना मिलने पर केशवपुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चौथी मंजिल पर जाकर देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और महिला फर्श पर अचेत पड़ी थी, जबकि बिस्तर पर बच्ची सो रही थी।

महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। हालांकि, कमरे की स्थिति संदिग्ध लगने पर पुलिस ने क्राइम और फोरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने मौके से कई अहम साक्ष्य जुटाए।