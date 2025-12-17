दिल्लीवासी जल्द ही मोबाइल एप से कर सकेंगे पसंदीदा शराब ब्रांड की प्री-बुकिंग, नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार

राज्यू ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्लीवासी जल्द ही सरकार की ओर से लांच किए जाने वाले एक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अपने पसंदीदा शराब ब्रांडों की प्री-बुकिंग कर सकेंगे। यह नई आबकारी नीति के मसौदे का हिस्सा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति को आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

सूत्रों के अनुसार जनवरी तक लोगों के सुझाव व आपत्तियां प्राप्त करने के लिए मसौदा को आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। विभाग कैबिनेट और उपराज्यपाल से अनुमोदित होने के बाद नीति को अधिसूचित करेगा।

राजधानी में हैं 700 से अधिक शराब की दुकानें

समिति के पास आवासीय क्षेत्रों में शराब की दुकानों की संख्या कम करने की भी योजना है ताकि वहां शराब की दुकानों के समूह न बन जाएं। राष्ट्रीय राजधानी में 700 से अधिक शराब की दुकानें हैं, जिनका संचालन चार सरकारी निगमों द्वारा किया जाता है। नीति को लेकर हितधारकों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं।