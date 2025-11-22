Language
    दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, ‘बेहद खराब’ श्रेणी में हवा; कई इलाकों में AQI 400 पार

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:38 AM (IST)

    दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। लगातार आठवें दिन AQI 300 से ऊपर रहने के कारण CAQM ने GRAP-3 के प्रतिबंधों को लागू किया है। आनंद विहार, वजीरपुर जैसे इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार आठवें दिन बेहद खराब श्रेणी में।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। शनिवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 365 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है। लगातार आठवें दिन AQI 300 से ऊपर बना हुआ है और फिलहाल सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे।

    वहीं, कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचकर ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया है। खराब होती हवा को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 11 नवंबर को ही पूरे एनसीआर क्षेत्र में GRAP-3 के प्रतिबंध लागू कर दिए थे, जिनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार (422), वजीरपुर (427), विवेक विहार (423), बवाना (419) और जहांगीरपुरी (417) जैसे इलाकों में देखी जा रही है।

    इस बीच मौसम में ठंडक बढ़ गई है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 27-28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। दिन भर आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी।

    इलाका AQI
    आनंद विहार 422
    अशोक विहार 403
    बवाना 419
    डीटीयू 402
    जहाँगीरपुरी 417
    मुंडका 414
    नरेला 401
    नेहरू नगर 402
    रोहिणी 414
    विवेक विहार 423
    वजीरपुर 427