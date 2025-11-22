दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, ‘बेहद खराब’ श्रेणी में हवा; कई इलाकों में AQI 400 पार
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। लगातार आठवें दिन AQI 300 से ऊपर रहने के कारण CAQM ने GRAP-3 के प्रतिबंधों को लागू किया है। आनंद विहार, वजीरपुर जैसे इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। शनिवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 365 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है। लगातार आठवें दिन AQI 300 से ऊपर बना हुआ है और फिलहाल सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे।
वहीं, कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचकर ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया है। खराब होती हवा को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 11 नवंबर को ही पूरे एनसीआर क्षेत्र में GRAP-3 के प्रतिबंध लागू कर दिए थे, जिनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार (422), वजीरपुर (427), विवेक विहार (423), बवाना (419) और जहांगीरपुरी (417) जैसे इलाकों में देखी जा रही है।
इस बीच मौसम में ठंडक बढ़ गई है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 27-28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। दिन भर आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी।
|इलाका
|AQI
|आनंद विहार
|422
|अशोक विहार
|403
|बवाना
|419
|डीटीयू
|402
|जहाँगीरपुरी
|417
|मुंडका
|414
|नरेला
|401
|नेहरू नगर
|402
|रोहिणी
|414
|विवेक विहार
|423
|वजीरपुर
|427
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।