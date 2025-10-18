विंटर एक्शन प्लान में देरी से बढ़ा दिल्ली में प्रदूषण, असंवेदनशीलता को लेकर रेखा सरकार पर कांग्रेस ने फोड़ा ठीकरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता और विंटर एक्शन प्लान में देरी के कारण बढ़ा है। अगर प्लान समय से लागू हो जाता तो मौजूदा स्थिति शायद ऐसी नहीं होती।



यादव ने कहा कि टूटी सड़कों से उड़ती धूल, गाड़ियों से निकलने वाला धुंआ, निर्माण कार्य के धूल कण, कूड़े के पहाड़ों से निकलने वाली जहरीली गैस और दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन की अव्यवस्था के कारण दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है। सर्दियों में प्रदूषण की खतरनाक से निपटने के लिए जो इंतजाम मानसून के खत्म होते ही करने थे, उन्हें देरी से किया गया।