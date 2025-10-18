Language
    विंटर एक्शन प्लान में देरी से बढ़ा दिल्ली में प्रदूषण, असंवेदनशीलता को लेकर रेखा सरकार पर कांग्रेस ने फोड़ा ठीकरा

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विंटर एक्शन प्लान में देरी के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। यादव ने टूटी सड़कों, वाहनों के धुएं और कूड़ा प्रबंधन की अव्यवस्था को प्रदूषण का मुख्य कारण बताया। उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल किया कि क्या वह भी दिल्ली वालों को जहरीली हवा में जीने के लिए छोड़ देगी।

    रेखा गुप्ता सरकार पर विंटर एक्शन प्लान को लागू करने में देरी करने का आरोप

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता और विंटर एक्शन प्लान में देरी के कारण बढ़ा है। अगर प्लान समय से लागू हो जाता तो मौजूदा स्थिति शायद ऐसी नहीं होती।

    यादव ने कहा कि टूटी सड़कों से उड़ती धूल, गाड़ियों से निकलने वाला धुंआ, निर्माण कार्य के धूल कण, कूड़े के पहाड़ों से निकलने वाली जहरीली गैस और दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन की अव्यवस्था के कारण दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है। सर्दियों में प्रदूषण की खतरनाक से निपटने के लिए जो इंतजाम मानसून के खत्म होते ही करने थे, उन्हें देरी से किया गया।

    यादव ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदूषण रोकने में सहायक रोड़ डस्ट कंट्रोल के लिए 200 मैकेनिकल रोड़ स्वीपर, 70 इलेक्ट्रिक लिटर पिकर तथा रात में 38 टैंकर तैनात करने की घोषणा कर रहे है जबकि इन मशीनों के इस्तेमाल की बात मुख्यमंत्री ने मई में भी की थी।

    उन्होंने सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार की तरह भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार भी दिल्ली वालों को जहरीली हवा में जीने के लिए ऐसे ही छोड़ देगी?