दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण और स्क्रीन टाइम घटा रहा आंखों की रोशनी, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण, डिजिटल लाइफस्टाइल और बढ़ता स्क्रीन टाइम यहां के लोगों की आंखों की रोशनी कम कर रहा है। वृद्ध के साथ बच्चे भी इसका शिकार बन रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इनके अत्यधिक उपयोग और अनियमित जीवनशैली ने दिल्ली के लोगों में आंखों से संबंधित बीमारियों में वृद्धि कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थिति यह है कि बच्चों में नजदीकी दृष्टि दोष तेजी से बढ़ रहा है। नेत्र विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी में ड्राई आइ डिजीज, मायोपिया, डिजिटल आइ स्ट्रेन और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर बच्चों और युवाओं में मायोपिया का प्रतिशत पिछले दस वर्षों में लगभग दोगुना हुआ है, विशेषज्ञ इसे ‘नेक्स्ट महामारी’ बता रहे हैं।

लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से बढ़ रही समस्या इंट्राआक्युलर इम्प्लांट एंड रिफ्रेक्टिव सोसाइटी आफ इंडिया-2025 (आइआइआरएसआइ) साइंटिफिक कमेटी के अध्यक्ष प्रो. डा. महिपाल सिंह सचदेव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दिल्ली जैसे प्रदूषण-प्रधान महानगरों में आंखों के स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा खतरा पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5), धूल, धुआं, वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक कचरे से पैदा होने वाली एलर्जी है।

उन्होंने बताया कि लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से कार्नियल इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक ब्लेफेराइटिस, आइ रेडनेस, सूजन और समय से पहले मोतियाबिंद बनने का खतरा बढ़ जाता है। बताया कि बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम मायोपिया, युवाओं में ड्राई आइ सिंड्रोम तथा बुजुर्गों में एज-रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन तेजी से बढ़ा है।