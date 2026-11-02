कैसा रहा दिल्ली में प्रदूषण पाबंदियों का पहला दिन? 1,539 वाहन बॉर्डर से वापस लौटाए, 68 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू विंटर एक्शन प्लान के पहले दिन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की ...और पढ़ें
HighLights
प्रदूषण पाबंदियों के पहले दिन प्रशासन की बड़ी कार्रवाई।
68.4 लाख रुपये का जुर्माना और मुआवजा वसूला गया।
1,539 प्रदूषण फैलाने वाले वाहन बॉर्डर से लौटाए गए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए लागू किए गए विंटर एक्शन प्लान और सख्त एंटी-पोल्यूशन पाबंदियों के पहले दिन ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखते हुए पहले ही दिन अधिकारियों ने कुल 68.4 लाख रुपये का जुर्माना और पर्यावरण मुआवजा वसूला है।
बॉर्डर पर वाहनों की कड़ी जांच और पाबंदियां
विभिन्न चेकपॉइंट्स पर अधिकारियों ने लगभग 15,000 वाहनों की जांच की। दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे प्रदूषण फैलाने वाले और नियमों का पालन न करने वाले 1,539 वाहनों को बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया गया। इसके अलावा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) के नियमों का उल्लंघन करने पर 566 चालान भी काटे गए।
लगातार सख्ती बरत रहा प्रशासन
प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार और संबंधित विभाग पूरी तरह मुस्तैद हैं। दिल्ली-गुरुग्राम और दिल्ली-नोएडा सहित प्रमुख बॉर्डर प्वाइंट्स इंट्स पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे पहले दिन यातायात प्रभावित होने के कारण कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें और जाम की स्थिति भी देखने को मिली। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।