कैसा रहा दिल्ली में प्रदूषण पाबंदियों का पहला दिन? 1,539 वाहन बॉर्डर से वापस लौटाए, 68 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए लागू किए गए विंटर एक्शन प्लान और सख्त एंटी-पोल्यूशन पाबंदियों के पहले दिन ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखते हुए पहले ही दिन अधिकारियों ने कुल 68.4 लाख रुपये का जुर्माना और पर्यावरण मुआवजा वसूला है।

बॉर्डर पर वाहनों की कड़ी जांच और पाबंदियां विभिन्न चेकपॉइंट्स पर अधिकारियों ने लगभग 15,000 वाहनों की जांच की। दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे प्रदूषण फैलाने वाले और नियमों का पालन न करने वाले 1,539 वाहनों को बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया गया। इसके अलावा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) के नियमों का उल्लंघन करने पर 566 चालान भी काटे गए।