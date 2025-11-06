Language
    दिल्ली में मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद हरकत में PWD, 200 रखरखाव वैन तैनात; बस इतने दिनों में चमकेंगी सड़कें

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:55 AM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चेतावनी के बाद लोक निर्माण विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने सड़कों की सफाई के लिए 200 रखरखाव वैन तैनात की हैं, जो गड्ढे भरने, मलबा हटाने और सड़क संकेतों की मरम्मत जैसे कार्य करेंगी। यह कार्य 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

     विभाग ने सड़कों की सफाई के लिए 200 रखरखाव वैन तैनात की हैं।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदूषण की बिगड़ती समस्या और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों की लापरवाही की बढ़ती घटनाओं के बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दो दिन पहले धूल प्रदूषण को लेकर दी गई चेतावनी के बाद अधिकारी सक्रिय हो गए हैं।

    लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों की बेहतर सफाई सुनिश्चित करने के लिए 200 रखरखाव वैन तैनात करने का दावा किया है।

    विभाग के अनुसार, ये रखरखाव वैन सड़कों और सड़क के किनारों से मलबा हटाने और गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए ज़िम्मेदार हैं। इसमें सड़क के संकेतों की मरम्मत और सुधार और अन्य संबंधित कार्य शामिल हैं।

    रखरखाव वैन द्वारा की जाने वाली सफाई में नालियों के मुहाने की सफाई, सड़क क्षेत्रों से मलबा हटाना और किसी भी अवांछित मलबे या कचरा डंपिंग की सूचना एमसीडी को देना भी शामिल है। इनमें फुटपाथों की सफाई, फुटपाथों और केंद्रीय किनारों की सामान्य मरम्मत, सड़क के संकेतों की मरम्मत और सुधार, टूटे या गायब लाइटों की मरम्मत और खुले तारों की मरम्मत शामिल है।

    प्रत्येक रखरखाव वैन एक जेई/एई के अधीन काम करेगी, और उनके काम की साप्ताहिक निगरानी एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि यह पूरा कार्य 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। इसके अलावा, प्रत्येक वैन प्रतिदिन कम से कम 200 मीटर सड़क पर काम करेगी।

    विभाग के अनुसार, इस अभियान के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इस कार्य के अलावा, लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर पेड़ों की छंटाई के लिए उद्यान शाखा में 60 रखरखाव वैन तैनात की गई हैं।

    मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि राजधानी की 1,400 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर यह कार्य तेज़ी से किया जाए।