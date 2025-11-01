Language
    Delhi Pollution: हवा की गुणवत्ता में सुधार, लेकिन जल्द बिगड़ने की आशंका; कई इलाकों का AQI 'खराब' श्रेणी में

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:42 AM (IST)

    दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। CPCB के अनुसार, ITO क्षेत्र का AQI 272 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में है। शहर का औसत AQI 373 से घटकर 218 हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हवा की गति कम होने से AQI फिर से 'बेहद खराब' श्रेणी में जा सकता है।

    दिल्ली में तेज हवाओं के चलने से सुधरी वायु की गुणवत्ता।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में शुक्रवार को बारिश और तेज हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में काफी सुधार देखा गया। CPCB के अनुसार, ITO क्षेत्र में AQI 272 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में दर्शाता है। वहीं शहर का औसत AQI 373 से घटकर 218 पर आ गया।

    विभिन्न इलाकों में AQI इस प्रकार रहाआनंद विहार में 292, अशोक विहार में 283, द्वारका सेक्टर-8 में 257, चांदनी चौक में 297, नेहरू नगर में 274, नरेला में 279, आरके पुरम में 291 आदि।

    मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक-दो दिनों के बाद हवा की गति कम होने और प्रदूषक तत्वों के जमा होने से AQI फिर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने, वाहनों के धुएं और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे कारक फिर सक्रिय हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य का खतरा बढ़ेगा।

    क्षेत्र AQI श्रेणी
    आनंद विहार 292 खराब
    अशोक विहार 283 खराब
    द्वारका सेक्टर 8 257 खराब
    चांदनी चौक 297 खराब
    नेहरू नगर 274 खराब
    आईटीओ 272 खराब
    नरेला 279 खराब
    आरके पुरम 291 बखराब
    सोनिया विहार 274 खराब
    विवेक विहार 277 खराब