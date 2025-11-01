Delhi Pollution: हवा की गुणवत्ता में सुधार, लेकिन जल्द बिगड़ने की आशंका; कई इलाकों का AQI 'खराब' श्रेणी में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में शुक्रवार को बारिश और तेज हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में काफी सुधार देखा गया। CPCB के अनुसार, ITO क्षेत्र में AQI 272 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में दर्शाता है। वहीं शहर का औसत AQI 373 से घटकर 218 पर आ गया।

विभिन्न इलाकों में AQI इस प्रकार रहा- आनंद विहार में 292, अशोक विहार में 283, द्वारका सेक्टर-8 में 257, चांदनी चौक में 297, नेहरू नगर में 274, नरेला में 279, आरके पुरम में 291 आदि।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक-दो दिनों के बाद हवा की गति कम होने और प्रदूषक तत्वों के जमा होने से AQI फिर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने, वाहनों के धुएं और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे कारक फिर सक्रिय हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य का खतरा बढ़ेगा।